Autonomia differenziata, la Lega ligure: “Mattarella promulga la legge: altro giorno da segnare sul calendario”

Liguria. “Dopo la storica data del 19 di giugno, in cui il Parlamento ha detto sì all’autonomia differenziata, oggi per la Lega è un altro giorno da segnare sul calendario. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti promulgato la legge sull’Autonomia”. Lo dicono in una nota Stefano Mai, Sonia Viale, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Gianmarco Medusei, componenti del gruppo Lega in Regione Liguria.

“Adesso le regioni che vorranno, tra cui la Liguria, dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, potranno proseguire nel percorso per chiedere l’autonomia sulle materie previste dalla costituzione e avviare le trattative con il Governo centrale”.

“Dare maggiore potere decisionale alle regioni migliorerà la gestione locale e consentirà risposte più mirate alle sfide e alle opportunità specifiche di ciascuna area territoriale”.