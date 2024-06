Autonomia differenziata, Branca: “Colpiti e affondati i principi fondamentali del nostro sistema statuale”

Roma. L’Aula di Montecitorio ieri ha licenziato il provvedimento sull’autonomia differenziata con 172 sì 99 voti contrari e 1 astenuto.

“Nonostante gli appelli dei maggiori costituzionalisti italiani e l’imponente manifestazione tenutasi ieri a Roma – dichiara Maria Gabriella Branca, responsabile nazionale di Giustizia e Legalità -, la maggioranza colpisce al cuore ed affonda i principi fondamentali del nostro sistema Statuale. I sostenitori di questo provvedimento affermano che è necessario per attuare il principio di sussidiarietà (in forza del quale se l’ente di grado inferiore, in questo caso la Regione, è capace di svolgere bene il proprio lavoro, l’ente superiore, in questo caso lo Stato, non deve intervenire ed anzi può eventualmente sostenerne la sua azione).

In realtà il primo effetto immediato sarà che aumenta l’incertezza dell’applicazione della legge su materie fondamentali come i trasporti o la scuola o la sanità, ma in realtà questo provvedimento spaccherà in due l’Italia, creando delle diseguaglianze enormi tra le regioni più ricche del nord e quelle del sud”.

“Vengono gravemente violati i principi di solidarietà ed eguaglianza che caratterizzano la nostra Costituzione in relazione alle Regioni più svantaggiate o ai cittadini che abitano in queste Regioni – aggiunge -. Lo Stato unitario, e la sua salvaguardia, che vengono indicati pleonasticamente nei commi dell’art. 1, sembrano messi in serio pericolo dal testo di legge approvato a colpi di maggioranza. Vogliamo pensare a cosa accadrà regionalizzando i porti, gli aeroporti, o le stesse autostrade? Su temi come l’educazione scolastica questa riforma creerà delle vere crepe e disservizi con gap che non saranno più recuperabili.

Per non parlare poi del rischio di avere programmi scolastici differenti: il trasferimento di competenze anche generali potrebbe indurre a differenziare Regione per Regione ad esempio i programmi di studio in maniera escludente la storia ovvero la letteratura dell’Italia unita”.

“Regionalizzare la gestione dei rapporti di lavoro del personale scolastico, e pubblico in generale, per esempio offrendo una maggiore retribuzione o richiedendo certificazioni o abilitazioni di carattere regionale, comporterebbe un depotenziamento del contratto collettivo nazionale e la violazione dell’uguaglianza dei diritti dei lavoratori. Riteniamo che quest’operazione, così come la riforma giudiziaria ed il premierato siano pessime iniziative che servono dal punto di vista politico ed utilitaristico ai tre soggetti di Governo ma sarà assolutamente devastante per i cittadini italiani e i loro diritti primari”, conclude Branca.