Autonomia differenziata, appello dell’associazione savonese Il Rosso non è il Nero: “Subito il referendum”

Savona. L’Associazione “Il Rosso non è il Nero” di Savona lancia un appello “perché si dia immediatamente corso alla raccolta di firme per l’abolizione della legge sull’autonomia differenziata appena approvata dal Parlamento”.

Il soggetto associativo “La Via Maestra” raccolto dalla CGIL aggregando diversi settori dell’impegno sociale, culturale e politico “può essere considerato il punto di riferimento per questa fondamentale iniziativa politica anche dal punto di vista organizzativo – fanno sapere -. Appare comunque necessario l’impegno in prima persona delle forze politiche dell’opposizione”.

“La nostra associazione non intende sfuggire alla necessario analisi critica circa le scelte compiute sul delicato terreno del rapporto Stato – Regioni – Autonomie Locali in tema di autonomia, di potestà legislativa, di disponibilità finanziarie così come questo si è evoluto negli ultimi decenni. Purtuttavia l’urgenza del momento, anche in considerazione del quadro politico complessivo e dell’incombenza di altre scelte drammaticamente negative sul piano costituzionale (vedi premierato) ci induce a richiedere con forza un’accelerazione dei tempi”, aggiungono.

“Il pieno successo della raccolta di firme rappresenterà, ancor più che in passato, un fattore fondamentale all’interno di un dibattito che si annuncia come molto complesso e richiederà il massimo possibile di mobilitazione”, concludono.