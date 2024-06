Auto infermieristica in Valbormida, Arboscello (PD): “Automedica India diventi stabile”

Val Bormida. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se, terminata la durata prevista per la sperimentazione, la presenza dell’auto infermieristica India verrà resa stabile nel sistema dell’emergenza Valbormidese.

Il consigliere ha ricordato che dal novembre 2023 è partita nel distretto valbormidese la sperimentazione dell’auto infermieristica INDIA, per integrare e potenziare il servizio di emergenza già operativo, garantendo così maggiore sicurezza in caso di necessità.

“Il tema dell’emergenza urgenza è di fondamentale importanza soprattutto nelle aree disagiate come la Valbormida, dove la conformazione orografica del territorio e la rete stradale non consentono di raggiungere i più vicini presidi sanitari in tempi celeri – per arrivare al Pronto soccorso di Savona serve all’incirca un’ora. In Valbormida manca un presidio di pronto soccorso” ha evidenziato il consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione Roberto Arboscello dopo al risposta in aula alla sua interrogazione.

“L’auto medica infermieristica è un ottimo mezzo per garantire assistenza e potenziare l’emergenza urgenza in questo territorio. Bene la risposta dell’assessore Gratarola, perché parla di buoni risultati che potrebbero portare a una stabilità del servizio. Alla luce di questo, chiediamo di approfondire il tema in commissione affinché venga anche valutata la possibilità di estendere il servizio in altri territori difficili per conformazione e collegamenti infrastrutturali” conclude Arboscello.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha infatti precisato che, “secondo una prima analisi, la sperimentazione ha prodotto risultati positivi in tutte le Asl coinvolte e che recentemente è stato richiesto ad Asl2 un report sulle attività dei sei mesi di sperimentazione”.

“Infine, che, sulla base dei buoni esiti finora rilevati, Asl2 e Regione Liguria stanno valutando di rendere stabile la presenza dell’auto infermieristica nel sistema di emergenza della Val Bormida”.