Auto fuori strada a Stella, coppia in salvo: soccorsi mobilitati

Stella. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi per una coppia finita fuori strada al Giovo, nel comprensorio territoriale del comune di Stella.

L’episodio si è verificato intorno alle 17.00 di oggi pomeriggio, quando il conducente della vettura, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo tra gli alberi immediatamente sottostanti al tratto viario sterrato.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Stella, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco.

Sono stati proprio le squadre dei pompieri ad estrarre le due persone a bordo, un uomo e una donna, consentendo una prima azione da parte dei sanitari, che avevano anche allertato a titolo precauzionale l’elisoccorso.

Dopo le prime cure, la coppia rimasta ferita è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito, nonostante la dinamica del sinistro stradale, le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione.

I vigili del fuoco, invece, sono ancora impegnati nelle operazioni di rimozione dell’auto e della messa in sicurezza della zona interessata dall’incidente.