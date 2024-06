Assonautica prosegue nel suo progetto “Proteggiamo il mare”: raccolti ad Albisola oltre 3mila mozziconi di sigaretta

Albisola Superiore. Giovedì 27 giugno, patrocinato dal Comune di Albisola Superiore, si è svolto l’evento “In spiaggia senza filtri”, con base di partenza dalla spiaggia libera adiacente a quella attrezzata comunale.

I volontari hanno indossato le pettorine gialle e, dopo avere allestito la postazione in spiaggia utilizzando i tavolini gentilmente concessi dai gestori del chiosco “La Marinella” e avere scattato la classica foto di gruppo, hanno iniziato la “caccia al mozzicone” sulle spiagge e in passeggiata, armati di retino o pinza per raccogliere.

“Come sempre accade le reazioni dei cittadini sono state positive e alcune sono degne di nota: una signora ci ha fatto sapere di avere appeso una bottiglia per raccogliere i mozziconi nei pressi della sua abitazione ed ha accolto con gratitudine le informazioni sul nostro progetto ‘adotta un portacenere’. Tale progetto prevede la possibilità di richiedere ad Assonautica l’installazione di una bottiglia-portacenere impegnandosi a prendersene cura e a richiederne la sostituzione quando è necessario”, hanno fatto sapere da Assonautica.

“Abbiamo incontrato una fumatrice che ci ha mostrato il suo portacenere tascabile: un oggetto che dovrebbero avere tutti i fumatori mentre nella realtà la maggioranza di loro non ne conosce l’esistenza. Un gruppo di adolescenti si è dimostrato interessato alla nostra attività, comprendendo la necessità di salvaguardare l’ambiente ed il nostro mare Un meraviglioso segnale positivo è stato anche quello venuto dal piccolo Leo, un bimbo di pochi anni che ha collaborato alla raccolta e ci ha portato il suo retino che conteneva mozziconi e altri rifiuti”.

Come succede sempre, il “bottino” è stato vario e abbondante: rifiuti portati dal mare, rifiuti abbandonati da persone che non rispettano l’ambiente (cannucce, bicchieri, lattine, bottiglie di vetro, bottiglie di plastica etc) e, in circa un’ora e mezza, oltre 3mila mozziconi.

All’inizio della stagione balneare Assonautica aveva installato sulle spiagge libere di Albisola Superiore delle bottiglie-portacenere da utilizzare esclusivamente per inserirvi mozziconi spenti, per indirizzare i fumatori verso comportamenti corretti e rispettosi nei confronti del nostro mare. Vengono utilizzate ma non certamente da tutti i fumatori, la maggioranza di loro continua a nascondere i mozziconi sotto alla sabbia e la situazione è davvero problematica.

Riportiamo un breve stralcio dal sito del Ministero della Salute: “Quando i mozziconi vengono gettati nell’ambiente, non si butta solo plastica ma anche nicotina, metalli pesanti e altre sostanze chimiche, che contribuiscono a inquinare l’ambiente circostante. Infatti, oltre ai filtri in plastica, le sigarette, comprese quelle elettroniche, contengono altre sostanze altamente inquinanti, come arsenico, piombo e formaldeide”.

“La lotta contro l’abbandono dei mozziconi non è certamente facile ma, con la collaborazione delle Amministrazioni Pubbliche e dei cittadini più consapevoli, si potrebbero ottenere degli ottimi risultati. Sarebbe necessario rendere obbligatorio per i fumatori il portacenere tascabile, responsabilizzare i commercianti prevedendo un portacenere stradale all’esterno di ogni attività e sanzionare chiunque ignora il divieto di abbandonare rifiuti. Ogni evento sul territorio ci dà l’opportunità di sondare l’opinione pubblica sull’argomento e possiamo affermare che qualsiasi azione atta a combattere il fenomeno dei mozziconi a terra sarebbe accolta favorevolmente”, hanno aggiunto ancora.

Assonautica “ringrazia i soci e i sostenitori che hanno partecipato all’evento, un ringraziamento va inoltre al Comune di Albisola Superiore, che sostiene sempre la nostra associazione nelle iniziative in difesa dell’ambiente marino”.

I prossimi appuntamenti saranno a Savona: venerdì 12 luglio – Scaletto dei pescatori alle Fornaci, sabato 13 luglio – spiaggia alla foce del Letimbro. Entrambi gli eventi avranno luogo al mattino dalle ore 9. Si invita la cittadinanza a partecipare.