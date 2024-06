Assonautica continua la battaglia contro l’abbandono dei mozziconi: ad Albissola Marina raccolte circa 2.500 “cicche”

Albissola Marina. Mercoledì 12 giugno ad Albissola Marina le condizioni meteo erano alquanto incerte ma ciò non ha impedito lo svolgersi dell’evento “In spiaggia senza filtri”.

Il litorale era quasi deserto ma, nonostante ciò, i volontari di Assonautica hanno avuto modo di farsi notare con le pettorine gialle, armati di retino o di pinza per raccogliere, andando a caccia di mozziconi e di altri rifiuti non solo sulla sabbia ma anche in passeggiata, nelle aiuole o ai bordi della carreggiata.

Si è anche presentata l’opportunità di sostenere la diffusione dei portacenere tascabili, offrendone uno a un addetto che stava lavorando alla riqualificazione della fontana in zona Sant’Antonio. Si chiama Andrea e viene da Venezia, non butta i mozziconi a terra ma ha ugualmente gradito l’omaggio, accettando di farsi fotografare insieme al collega Giosuè davanti alla bellissima fontana rinnovata.

A causa del meteo in netto peggioramento la caccia ai rifiuti è stata interrotta prima del previsto. In poco più di un’ora i volontari hanno comunque recuperato circa 2500 mozziconi e altri rifiuti vari.

Nei giorni precedenti Assonautica aveva installato, su tutte le spiagge libere di competenza del Comune di Albissola Marina, delle bottiglie-portacenere da utilizzare esclusivamente per inserirvi mozziconi spenti. Un’altra azione per indirizzare i fumatori verso comportamenti corretti e rispettosi nei confronti del nostro mare.

Quello dell’abbandono dei mozziconi è un problema gravissimo per l’ambiente marino, ma molto sottovalutato dalla quasi totalità delle persone, come se il fatto che il mozzicone è un piccolo rifiuto avesse come conseguenza un piccolo danno. La quantità di mozziconi abbandonati è purtroppo enorme e di conseguenza è enorme anche il danno che provocano. Le azioni di Assonautica e di altre associazioni che combattono contro questo fenomeno non possono assolutamente risolvere il problema. Il loro scopo è quindi quello di sensibilizzare i fumatori e fargli comprendere quanto sia indispensabile l’utilizzo del portacenere tascabile, renderlo obbligatorio sarebbe un passo importante da parte delle pubbliche amministrazioni.

“Assonautica ringrazia i soci e i sostenitori che hanno partecipato all’evento. Un ringraziamento va inoltre all’amministrazione comunale, che sostiene sempre la nostra associazione nelle iniziative in difesa dell’ambiente marino”. Prossimo appuntamento: giovedì 27 giugno ad Albisola Superiore (Harena Blanca).