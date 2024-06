Assestamento di bilancio, Piana: “Regione Liguria continua a stanziare risorse”

Regione. “Evidentemente la sinistra e i suoi sinistri presagi interpretano dei semplici passaggi tecnici come può far comodo loro in questo momento e non guardano la realtà che è quella di una Regione che non si è fermata in nessuno degli impegni assunti e che sta perseguendo al ritmo consueto”. Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana risponde al consigliere del Pd Garibaldi.

“A meno che questo non sia soltanto il pensiero del novello leader maximo Luca Garibaldi autoelettosi portavoce delle minoranze dentro e fuori l’aula consiliare. Le evidenze con cui rispondiamo si vedono, ad esempio sul fronte del lavoro, domani presenteremo un patto che prevede bonus assunzionali a favore delle aziende del commercio e dell’artigianato e anche della cultura, come si è visto oggi con lo stanziamento sul bilancio regionale 2024 di oltre 500mila euro a favore di Palazzo Ducale e delle Istituzioni culturali. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 è positivo ed è pari a 696 milioni di euro”, spiega Piana.

“Regione è riuscita a rispettare i vincoli di finanza pubblica sia in termini di equilibrio di bilancio sia in termini di investimenti nuovi e aggiuntivi pari a 14,5 milioni di euro. Non ci saranno ritardi nelle opere: dei 54 milioni di investimenti rimodulati 53,7 sono relativi all’accordo FSC sottoscritto con il Governo, come prima regione in Italia, nel settembre 2023 e rivisto il 23 aprile scorso dalla delibera CIPESS, e di cui attendiamo la registrazione da parte della Corte dei Conti per poterlo attuare. Tenuto conto dei mesi trascorsi da settembre ad oggi la rimodulazione è inevitabile. Ricordo inoltre alla minoranza che la finalità dell’assestamento non è la programmazione, perché l’attività è stata in sede di definizione del bilancio 2024- 2026 approvato a dicembre, in quella sede sono state predisposte tutte le programmazioni e tutti gli indirizzi, ma forse la sinistra ancora non lo sa”, conclude.