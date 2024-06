Artigianato, il 14 giugno a Savona il tour delle botteghe

Savona. Quarto appuntamento del ricco calendario di incontri organizzato dal Ceas Riviera del Beigua in sinergia con gli artisti che fanno parte della rete “Artigiani Sostenibili”, nell’ambito delle attività finanziate da Regione Liguria per la promozione dell’economia circolare.

Venerdì 14 Giugno a Savona, (ritrovo alle 17.30 in Via Spinola, 10 r) è in programma per un Tour delle botteghe con raccolti e dimostrazioni. Conosceremo tre artigiani del territorio e scopriremo come, attraverso il loro lavoro artistico e creativo, riescano a ridare vita a materiali poveri, inusuali, di scarto.

Con Walter Boccia, presso la sua bottega “Il fantasma dell’opera”, osserveremo le sue creazioni e ascolteremo da lui come abbia sviluppato un occhio di riguardo verso il riciclo creativo, usando materiali di recupero per dare una seconda vita a cose altrimenti destinate alla discarica.

Con Ada Augeri, presso il suo laboratorio, ascolteremo i racconti del suo lavoro artistico all’insegna del “Fare e Disfare” e osserveremo le sue creazioni: “Credo che da qualsiasi oggetto possa nascere qualcosa di inaspettato e utile. I materiali utilizzati sono i più disparati e diversi”.

Sempre presso il laboratorio di Ada Augeri, incontreremo anche Roberto Scarpone che terrà la dimostrazione “Flying Spoon”: “piegando cucchiai e forchette di acciaio e fissandoli con un solo bullone compongo piccole creazioni a foggia di uccellini per ricordarci che potrebbero essere gli ultimi che rimangono in caso di disastro ambientale causato dall’uomo.”

Numero massimo partecipanti 10.