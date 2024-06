Arrampicata, Vertikarcare in festa per il bronzo di Agnese De Micheli

Carcare. Bronzo ai campionati italiani di arrampicata: grande risultato per Agnese De Micheli, atleta Under 14 della società Vertikarcare, che ha chiuso la stagione in bellezza festeggiando una medaglia che ripaga sacrifici, sudore, costanza e grande impegno.

Una soddisfazione arrivata lo scorso weekend a San Martino di Castrozza, in Trentino, dove la giovane valbormidese ha gareggiato prima nella specialità speed, ottenendo il sesto posto, e poi ha coronato il suo sogno salendo sul podio nella gara lead. Piazzamenti che le hanno permesso di posizionarsi quarta nella classifica combinata.

Un risultato ottimo, considerando che alla competizione hanno preso parte i migliori 300 atleti d’Italia, arrivati a San Martino di Castrozza, dopo aver eccelso nelle fasi regionali. È il caso di Agnese, che qualche mese fa si è confermata campionessa ligure proprio nella disciplina lead.

Quella di Agnese è stata la decima medaglia che Vertikarcare ha conquistato ai campionati italiani in un decennio di attività. E non è stata l’unica soddisfazione dell’anno. Un altro atleta carcarese doc infatti è entrato pochi mesi fa a far parte della nazionale di arrampicata U16 e a fine maggio ha conquistato due prestigiosi piazzamenti internazionali nella specialità speed: stiamo parlando di Jacopo Titi che si è classificato all’8° posto in Polonia e 6° posto nella tappa italiana di Coppa Europa.