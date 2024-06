Ceriale. Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi intorno alle 17.30 per un incidente in via Burrone.

Un anziano di 81 anni si è ribaltato a bordo di un’ape. Non si conoscono le cause dell’incidente. Sul posto automedica del 118 e ambulanza.

Fortunatamente l’uomo non ha riportato gravi traumi, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.