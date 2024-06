Anpas Liguria, nel 2023 attivi 8.500 volontari: effettuati 550 mila trasporti sanitari (+10%)

Liguria. Nel 2023 sono stati 8,5 mila i volontari che hanno svolto servizio nelle 102 pubbliche assistenze Anpas della Liguria insieme a 229 ragazzi in servizio civile, supportati da 947 mezzi di soccorso e trasporto, dal prezioso lavoro di 554 dipendenti e dal contributo di 39 mila soci. I trasporti sanitari effettuati sono stati 550 mila (+10% rispetto al 2022), di cui 330 mila quelli ordinari in convenzione con il Sistema sanitario regionale (accompagnamento, dialisi, ospedalieri) e più di 147 mila quelli di emergenza.

Questi alcuni dei numeri contenuti nella tredicesima edizione del bilancio sociale di Anpas Liguria.

I trasporti in convenzione compiuti dalle pubbliche assistenze Anpas costituiscono il 56% del totale dei trasporti sanitari in Liguria.

L’attività di assistenza sanitaria a eventi pubblici e privati conta di oltre 400 servizi in un anno e ha coinvolto 2,6 mila soccorritori per circa 12 mila ore di servizio. Tra questi l’impegno maggiore lo hanno richiesto come di consueto le partite di Serie A e delle giovanili di Genoa e Sampdoria.

In ambito di protezione civile, oltre ad aver proseguito nel potenziamento dei mezzi della colonna mobile Anpas Liguria, grande impegno è stato dedicato alle attività legate all’emergenze legate al maltempo sia in Emilia Romagna a maggio, sia in Toscana a novembre, con il coinvolgimento di quasi 90 volontari.

Grazie al bando avviato a maggio 2023, il Servizio Civile Universale ha fatto avvicinare al movimento delle pubbliche assistenze 229 giovani tra i 18 e i 29 anni, di questi il 64% di loro ha portato a termine il periodo di 1 anno. A livello di progettazione Anpas Liguria ha presentato per il bando 2023 un nuovo programma, successivamente finanziato, per un totale di 4 progetti, 378 posti e 88 sedi in tutta la regione.

I corsi organizzati dal nostro Cento di Formazione – che comprendono sia il Primo soccorso sui luoghi di lavoro, sia la Rianimazione cardio polmonare Blsd e autorizzazione all’uso del defibrillatore semiautomatico (Dae) – hanno portato complessivamente alla formazione di oltre 1.200 tra cittadini e lavoratori (+20%).

Il commento del presidente di Anpas Liguria Nerio Nucci: “Nel 2023 abbiamo riscontrato ancora una volta dei numeri importanti e generalmente in crescita sulla totalità delle attività che portiamo avanti: per questo il mio grazie più sentito va a tutti i volontari che prestano la loro opera 365 giorni all’anno, con grandissima passione e senso del dovere, affiancati a loro volta dai lavoratori dipendenti. I rapporti istituzionali con chi governa la sanità in Liguria hanno visto un notevole incremento di iniziative e collaborazioni mirate al miglioramento dell’efficienza e della qualità nel settore dei trasporti sanitari. Questi sforzi congiunti mirano a costruire un sistema regionale dei trasporti sanitari più idoneo, capace di rispondere efficacemente alle esigenze della popolazione, migliorando al contempo la sostenibilità delle associazioni coinvolte”.

“La presenza capillare delle Pubbliche Assistenze sul territorio e la capacità di mobilitare rapidamente volontari e risorse hanno consentito di affrontare situazioni critiche con efficacia. Tuttavia, possiamo fare di più, intensificando e diversificando le attività strategiche, specialmente in un contesto socio-sanitario sempre più impegnativo a causa dell’alta percentuale di popolazione anziana. Come Anpas, insieme alle nostre associazioni, abbiamo come obiettivo quello di promuovere programmi specifici per migliorare la qualità della vita degli anziani e fornire sostegno alle persone in condizioni di disagio socio-economico. Questo, unito all’impegno costante dei volontari, rafforzerà il nostro impatto positivo sulla comunità”.