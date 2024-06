Angelo Vaccarezza incontra i sindaci (riconfermati) di Cisano e Andora: “Entrambi sapranno svolgere il loro incarico nel migliore dei modi”

Cisano sul Neva/Andora. Continua il tour del consigliere regionale Angelo Vaccarezza per incontrare i sindaci eletti o rieletti in questa tornata elettorale.

Oggi è la volta di Massimo Niero, riconfermato a Cisano sul Neva e di Mauro Demichelis ad Andora.

“Sono venuto a salutare Massimo Niero, per fare il punto sulla situazione del territorio e per una chiacchierata sulle esigenze e sui progetti che la sua amministrazione ha in cantiere – ha dichiarato Vaccarezza – con lui ho in comune oltre alla passione per la politica anche quella per i colori blucerchiati.

“Mi uniscono a Mauro Demichelis vent’anni di amicizia e di militanza politica – ha poi continuato – Mauro è un uomo preciso e molto preparato: gli andoresi hanno, ancora una volta, riconosciuto i suoi meriti e le sue capacità, riconfermandolo alla guida della città. Sono davvero molto contento del suo meritato successo”.

“Sono sicuro che anche per il prossimo quinquennio entrambi sapranno svolgere il loro incarico nel migliore dei modi”.