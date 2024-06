Andrea Filadelli e Lorenzo Trincheri orgoglio di Cisano: conquistano il campionato italiano di nuoto open water e Mtb

Albenga/Cisano sul Neva. Una incredibile combinazione ha visto protagonisti ieri due ragazzi ingauni di Cisano sul Neva, amici da sempre, che in due sport diversi (mountain-bike e nuoto open water) hanno vinto la medaglia d’oro ai campionati Italiani.

Il primo, Lorenzo Trincheri, nel campionato italiano Team Relay 2024 svoltosi a Chies d’Alpago (BL); il secondo, Andrea Filadelli, ai campionati italiani assoluti open water 10 chilometri di Piombino(LI).

Bellissimi risultati, che ripagano i due atleti per tutte le fatiche tipiche di questi sport di endurance. Chi li conosce sa quanto valore hanno queste medaglie per i due ragazzi cresciuti in una piccola realtà come Cisano.

“Sono molto contento di questo titolo, il mio primo nella distanza olimpica – commenta Andrea, che nuota per la Marina Militare – Il periodo per me è magico. Oro con la staffetta in coppa del mondo, la mia prima nazionale assoluta con medaglia nella staffetta, e ora questo titolo italiano. Ho avuto un po’ di difficoltà durante la gara a causa di un paio di meduse che mi hanno punto ed ho dovuto prendere un antistaminico al rifornimento”.

Lorenzo Trincheri aggiunge: “Sono molto contento di questa maglia tricolore al campionato italiano Team relay. Non ero sicuro di riuscire a esprimermi al meglio, dato che ormai è da 4 anni che mi sono dato alle Marathon, ma sono molto contento dell’ottima gara e fiducioso per i prossimi appuntamenti di stagione. Ringrazio lo Scott Racing team per questa bellissima opportunità e per avermi scelto come componente della staffetta”, conclude Lorenzo.

“Siamo felicissimi e orgogliosi di avere due atleti giovani e vittoriosi, vissuti e cresciuti a Cisano – commenta il sindaco Massimo Niero – Ragazzi che danno un bellissimo esempio a tutti i loro coetanei. A breve, visto che c’è appena stato il nostro insediamento penseremo di tributare loro un encomio speciale da parte del Comune”.