Andora, installata una panchina contro il bullismo

Andora. Una panchina contro il bullismo. L’hanno realizzata gli studenti della scuola secondaria di Primo grado Benedetto Croce di Andora e questa mattina è stata installata in un giardino situato proprio di fronte all’istituto di via Cavour. Il monito è chiaro “Prima di agire pensa… potresti fare male a qualcuno. #no bullismo”. Il disegno realizzato sulla seduta mostra un giovane volto rigato dalle lacrime.

Il messaggio contro il bullismo nasce nell’ambito di un laboratorio promosso dalla scuole in cui i partecipanti hanno restaurato un panchina messa a disposizione dal Comune. Successivamente hanno scelto il tema della decorazione e chiesto al Comune che fosse installata vicino alla scuola, come monito contro il bullismo e valorizzazione della gentilezza nei rapporti fra compagni di scuola e amici.

Questa mattina gli operai del Comune di Andora l’hanno installata e i ragazzi hanno presentato il lavoro al sindaco Mauro Demichelis. Il progetto è stato seguito dal docente Manuel Bernabo’ con gli studenti Darin Askar, Marzia Dagati, Ginevra Guarrera, Leonhard Moreno, Lionel Oleastro, Rebecca Robaldo, Rayan Saouabe e Pietro Todini.