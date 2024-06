Andora, dal 21 al 23 giugno alle Rocce di Pinamare al via il “Transatlantica Festival 2024”

Andora. Dopo due edizioni a Genova, nel 2022 e nel 2023, il progetto Liguria Transatlantica – ideato da Jazz:Re:Found – intensifica il rapporto con il territorio ligure e con il litorale approdando, per l’ambiziosa edizione di quest’anno, alla Riviera dei Fiori.

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno, quindi, il Festival acquisisce una nuova dimensione affacciata direttamente sul mare nella location unica delle Rocce di Pinamare ad Andora (provincia di Savona). Una tre giorni che vuole valorizzare la vocazione del progetto all’apertura e al dialogo con i principali attori del territorio, dando vita a un’occasione per viverne appieno le meraviglie paesaggistiche grazie a un’offerta musicale di qualità. Prosegue parallelamente l’attività di Liguria Transatlantica sulla città di Genova, con una serie di eventi organizzati durante la stagione indoor ed estiva, e si rinnova la partnership con Mescite e Riviera Gang, collaboratori strategici del progetto sin dalla sua nascita; particolarmente rilevante quest’anno il sodalizio con la storica crew Riviera Gang, che in venticinque anni di produzioni ha saputo diventare un punto di riferimento per la zona.

Tre postazioni per oltre 20 act in tre giorni: il programma di Transatlantica Festival permette di godere dei raggi di sole fino al tramonto e a notte fonda con la colonna sonora di alcuni tra i protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale. A partire da Cosmo, alfiere del cantautorato avant-pop italiano, artista di punta sul main stage venerdì 21 giugno in formazione live band; passando per il dj set dei Modeselektor, che contribuiscono da trent’anni a plasmare la fisionomia dell’elettronica mondiale, main act di sabato 22 giugno; fino a Folamour, dj e producer che chiuderà il Festival domenica 23 giugno con uno dei suoi set esplosivi tra disco, house e funk.

Il programma di Transatlantica include anche Lefto Early Bird, dj tra i principali tastemaker degli ultimi anni; Chassol, geniale pianista e compositore francese inventore dell’ultrascore, che unisce musica e videoarte; Bosq, producer e dj di Boston dalle sonorità afro, funk, disco e latin; il duo belga Lander & Adriaan; l’inossidabile sodalizio in consolle tra Luca Trevisi aka LTJ Xperience e Gino Grasso. E ancora Alejandra Arzola, Andrea Introvigne, Angie BacktoMono, Cristian Bevilacqua, Discoamor, Fred Simon, Il Flaco Scivola, James Falco, Luca Joker, Markio, Poppy, Ramingo e Mr. Fra, Sinnerman, Vittorio Barabino.

Info utili

I possessori del biglietto del Festival potranno accedere alla spiaggia delle Rocce di Pinamare (utilizzo di lettini e ombrelloni escluso) con possibilità di balneazione fino alle ore 19.00.

Durante tutto l’orario di attività del festival e per l’intero weekend sarà attivo un servizio navetta gratuito per i possessori del biglietto del Festival, con fermate presso le stazioni ferroviarie di Alassio – Laigueglia – Andora e passaggi ogni 30 minuti.

Orari generali del Festival

Venerdì 21 giugno ore 17.00 – 03-00

Sabato 22 giugno ore 12.00 – 04.00

Domenica 23 giugno ore 12.00 – 01.00

Programma day by day

Venerdì 21 giugno

Lefto Early Bird

Cosmo Live

Lander & Adriaan

Il Flaco Scivola

Sabato 22 giugno

Luca Joker

Alejandra Arzola

Cristian Bevilacqua

Vittorio Barabino

Discoamor

Fred Simon

Chassol

Modeselektor

Andrea Introvigne

Domenica 23 giugno

Angie BacktoMono

Markio

Poppy

James Falco

Ramingo & Mr. Fra

Sinnerman

Luca Trevisi aka LTJ Xperience & Gino Grasso

Bosq

Folamour

