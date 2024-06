Andora, bagno di folla per la chiusura della campagna elettorale di Mauro Demichelis

Andora. Centinaia di persone assiepate davanti alla sede di Andora più per la chiusura della campagna elettorale della Lista Andora Più Demichelis Sindaco che si è svolta questa sera ad Andora.

“L’abbraccio che ci avete dedicato questa sera, pieno di stima, di fiducia e di entusiasmo è il culmine di un percorso che abbiamo realizzato presentando a molte centinaia di andoresi il nostro programma elettorale che abbiamo dimostrato essere, punto dopo punto, serio, concreto e realizzabile”, ha dichiarato il candidato sindaco Mauro Demichelis circondato dai candidati della lista Andora Più.

“Gli Andoresi hanno compreso che siamo a un passo dal realizzare un percorso di opere che faranno di Andora una località ligure attrattiva tutto l’anno dove si vivrà con ancora maggiore benessere economico e sociale e ci saranno nuove opportunità di lavoro in ogni settore e un turismo di qualità”.

Parlando del programma presentato ai cittadini ha aggiunto: “Non possono esserci esitazioni. L’incertezza potrebbe fermare una macchina che deve invece essere guidata con competenza . Non ci sono formule magiche. Nell’amministrazione pubblica come nella vita, gli obbiettivi di valore richiedono impegno continuativo, competenza e volontà assoluta di fare bene, imparando ogni giorno, anche dagli errori”.

“L’esperienza acquisita non si inventa in un giorno. Ci è costata fatica e impegno quotidiano. Per questo siamo una squadra unita e motivata a continuare questo percorso amministrativo perché siamo certi che Andora ne trarrà grandissimi e certi vantaggi. Continuiamo insieme, dalla parte di Andora votando “Andora Più, Demichelis Sindaco”.