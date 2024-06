Andora 2024, l’appello al voto di Mauro Demichelis: “Tante opere e progetti, senza aumentare le tasse. Ai cittadini chiediamo continuità”

Andora. “Chiediamo il consenso degli andoresi a cui proponiamo un programma serio, concreto e soprattutto realizzabile”. Inizia così, nel giorno della chiusura della campagna elettorale, l’appello al voto del sindaco uscente e candidato di Andora Mauro Demichelis, che chiede “continuità ai cittadini”, forte di “tante opere e progetti realizzati, senza aumentare le tasse”.

“Abbiamo realizzato molto incontri con i cittadini, le associazioni, le attività economiche e turistiche e i liberi professionisti valutando insieme le nostre proposte per il territorio e ascoltando le esigenze. E quello che gli altri stanno proponendo, noi lo stiamo già realizzando”, ha spiegato Demichelis.

Quindi, l’elenco dei principali progetti da realizzare ed in itinere: “Penso alla nostra pista ciclopedonale, che si collegherà con i nostri sentieri panoramici ma anche alle nostre passeggiate, che saranno abbellite. L’Ariston sarà abbattuto, verrà realizzato un ponte molto importante. Ci sarà la riqualificazione del porto di Andora, che varrà 15 milioni di euro, ma anche il grande progetto di Borgo Castello, i tubi del Roja e tanti interventi nell’entroterra in tema di difesa del suolo”.

E i numeri più importanti: “Con noi, nessuno è rimasto fuori dall’asilo nido; 107 persone nell’ultimo anno al campo solare; il fondo affitti nel 2023 era 112mila euro; abbiamo investito quasi un milione di euro per realizzazione e miglioramento dei sentieri panoramici. Investiti più di 2 milioni di euro sulla difesa del suolo e un altro milione di euro per il nostro bellissimo litorale. Ben 6 milioni di euro spesi per interventi sui lavori pubblici”.

“E la cosa più importante: nessun aumento delle tasse. E questo senza parcheggi a pagamento, senza addizionale Irpef, senza aumentare le tariffe del porto, senza aumenti del costo della mensa né del pulmino per il trasporto scolastico. Le associazioni sportive usano le strutture gratuitamente; nessuna aumento della tassa di pubblicità né del canone di suolo pubblico e non abbiamo nemmeno l’imposta di soggiorno”, ha proseguito Demichelis.

Quindi l’appello ai cittadini vero e proprio: “Chiediamo continuità perché è necessaria per portare a termine opere pubbliche che daranno benessere ad Andora, garantiranno una economia florida, nuovi posti di lavoro e turismo tutto l’anno grazie a infrastrutture e servizi che la renderanno pienamente attrattiva”.

“Saranno avviati anche nuovi investimenti per agganciare uno sviluppo del territorio più innovativo, che possiamo garantire sulla base dei fondi che sempre abbiamo messo a bilancio in ogni settore. Lo dimostriamo con i fatti e qualche dato significativo”.

E c’è spazio anche per un “mea culpa”, mai scontato: “Ci scusiamo degli eventuali errori fatti, ai quali certamente possiamo rimediare con una nuova stagione di normalità già avviata e che pone la massima attenzione anche ai dettagli e alle piccole manutenzioni”.

“Andora non può aspettare. È stato avviato un processo di sviluppo del territorio che non permette incertezze o cambiamenti in corsa e che ha necessità di competenze già verificate sul campo. Nel nostro programma nulla parte da zero. Le nostre proposte per lo sviluppo di Andora camminano su servizi già attuati e su opere ideate, finanziate e avviate”.

“Realizziamole insieme, come abbiamo fatto in questi anni. Con una squadra motivata, fatta di candidati di lunga esperienza e volti nuovi che hanno già dato prova delle loro capacità nelle loro attività imprenditoriali, professionali e sociali. Continuiamo insieme, dalla parte di Andora”, ha concluso Demichelis.