Andora 2024, Demichelis: “Incontri coi cittadini sempre partecipati: gli andoresi comprendono nostro impegno e l’importanza dei progetti”

Andora. Ottengono sempre un certo successo di pubblico gli incontri di Andora Più Demichelis Sindaco con i cittadini, con gli operatori economici e turistici di Andora.

“Tutto questo ci dà grande energia perché verifichiamo ogni giorno l’attenzione prestata alle nostre proposte, la comprensione per l’impegno profuso anche nei momenti più difficili che abbiamo superato e l’interesse a conoscere attraverso quali progetti Andora è a un passo dal realizzare un futuro di certo sviluppo economico, sul tutto il territorio – dichiara il candidato sindaco Mauro Demichelis parlando dei riscontri avuti alla presentazione dei numerosi progetti in corso di attuazione sul territorio e di imminente avvio in grado di mettere a sistema e valorizzare tutte le eccellenze e potenzialità di Andora, alla costa all’entroterra.

“Nei giorni scorsi abbiamo incontrato anche gli operatori balneari, ai quali abbiamo dedicato la massima attenzione in questo momento di incertezza per il loro futuro – prosegue Demichelis – In tutti gli incontri abbiamo esposto ai cittadini la rigenerazione di cui sarà oggetto la passeggiata a mare, a ponente come a levante, il rinnovato impegno per la tutela del litorale che sarà unificato a seguito della riqualificazione dell’Ariston e che sarà attraversato da una pista ciclabile che passerà anche dal porto turistico, (dove sono avviate le opere a terra) e che arriverà fino all’entroterra, passando sul vecchio tracciato ferroviario. Abbiamo parlato della rinascita di Borgo Castello, della valorizzazione dell’outdoor, dei sentieri e delle eccellenze agricole e delle nostre borgate a cui presteremo sempre più cura: progetti concreti, già avviati e attuabili che porteranno sviluppo economico, lavoro in ogni settore, soprattutto per i nostri giovani e un nuovo turismo perché il nostro territorio offrirà motivi di interesse 365 giorni l’anno”.

Concreti anche i dati sui servizi ai cittadini, alle famiglie e per la terza età: “Si è parlato naturalmente di servizi agli anziani, alle famiglie, agli studenti, di tutela delle fasce deboli a favore della quali abbiamo potenziato in questi anni gli investimenti per permettere a tutti di pagare tariffe comunali eque e sostenere il peso di bollette del gas, luce e degli affitti. Il tutto senza aumentare le tasse” – dichiara Demichelis.

“Grazie infine ai vitalissimi amici della terza età, sempre presenti alle numerose attività realizzate in questi anni per loro, con cui abbiamo trascorso una piacevole serata parlando di progetti futuri e servizi per renderli sempre più attivi, il più possibile indipendenti anche con il passare del tempo e farli sentire parte di una comunità viva- conclude Demichelis