Anche nel savonese seguaci di Mons. Carlo Maria Viganò contestano l’accusa del Vaticano di scisma

Ceriale. E’ di queste ore la notizia che dopo l’accusa di scisma da parte del Vaticano, Monsignor Carlo Maria Viganò, ex nunzio in Usa, è stato convocato dall’ex Sant’Uffizio, – come annuncia una nota adnkronos – non si presenterà e lo dice con queste parole nette: “Preciso di non essermi recato in Vaticano, di non avere intenzione di recarmi al Sant’Uffizio il 28 giugno e di non avere consegnato alcun memoriale o documento a mia difesa al dicastero, del quale non riconosco l’autorità, né quella del suo prefetto, né di chi lo ha nominato”.

“Non ho alcuna intenzione di sottopormi ad un processo farsa in cui coloro che mi dovrebbero giudicare imparzialmente per difendere l’ortodossia cattolica sono allo stesso tempo coloro che io accuso di eresia, di tradimento e di abuso di potere”.

Ed è su questo scottante argomento che interviene Fabrizio Pepe di Marabello, cavaliere dell’Ordine Mauriziano, presidente dell’Associazione Laici Lefebvriani (A.L.Lef.), cattolico tradizionale, ed esponente politico della destra sociale, nonché amministratore della pagina Facebook “Amici di Mons. Carlo Maria Viganò”, seguita da circa 3 mila follower, soprattutto nel savonese.

“Nella Diocesi di Albenga-Imperia sono molti i fedeli che si riconoscono nel pensiero dell’Arcivescovo Marcel Lefebvre e che oggi sostengono l’ex Nunzio Apostolico negli Stati Uniti Mons.Carlo Maria Viganò per il coraggio con cui ha denunciato pubblicamente la crisi che la Chiesa, Cattolica, Apostolica e Romana sta attraversando dopo il Concilio Vaticano II avviato nel 1962 da Papa Giovanni XIII e chiuso nel 1965 da Paolo VI”.

“A proposito della questione che lo ha coinvolto – precisa Marabello – credo che dopo le sue affermazioni non ci sia ritorno. Dopo il caso di Mons. Lefebvre, ora tocca a Mons.Viganò a essere sotto accusa per scisma. Vale la pena di sottolineare però che i due casi sono ben diversi, in quanto Mons. Lefebvre non ebbe mai a disconoscere il successore dell’apostolo Pietro. Infatti la Sua opera porta copiosi frutti ancora oggi nella fondata da lui Fraternità di San Pio X.”, conclude Marabello.