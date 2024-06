Savona. Anche a Savona la Guardia di Finanza ha celebrato i 250 anni del corpo con una cerimonia che si è tenuta nella sede del comando provinciale in via Famagosta.

La cerimonia è iniziata ripercorrendo la storia delle fiamme gialle. Dopo la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del disccorso del comandante generale Andrea De Gennaro, è intervenuto il comandante provinciale colonnello Aldo Noceti. “Ognuno fa la propria parte concretamente nell’ottica dell’interesse generale. La regola del fare bene coinvolge la Guardia di Finanza nella consapevolezza delle grandi responsabilità che ci sono affidate in ambito economico finanziario”, ha detto durante il discorso.

“Celebrare questo anniversario significa dare conto alla collettività dell’impegno profuso, significa riflettere sul cammino fin qui percorso e come adeguarsi ai mutamenti economici sociali per rispondere alle esigenze del territorio. Nella tradizione il futuro è il motto dell’anniversario. Innovazione del corpo sempre nel rispetto delle tradizioni”

Dopo aver ringraziato il prefetto Carlo De Rogatis, il questore Alessandra Simone oltre che comandante provinciale dei carabinieri Vincenzo Barbanera, i responsabili degli enti civili e militari della provincia e l’autorità giudiziaria per la collaborazione ricorda alcune delle operazioni concluse dagli uomini e dalle donne della guardia di finanza in provincia: il sequestro di crediti fittizi in materia di econobonus 1 miliardo, il sequestro di due aereomobili per un valore di 12 milioni nell’aeroporto di Villanova per violazioni delle norme doganali, il sequestro di ingenti quantità di droga, le attività di contrasto a commercio di materiali contraffatti ritirati dal mercato a tutela del made in italy e della salute. “Tanto è stato fatto sia sul piano preventivo che repressivo, i risultati sono stati conseguiti grazie al costante impegno tramite un’azione calibrata, flessibile e coordinata“.

E ha concluso: “La tutela delle risorse pubbliche assume oggi una valenza straordinaria perchè dalla loro corretta destinazione dipende capacità e credibilità di affrontare le sfide dei prossimi anni”.