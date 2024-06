Ambulatori di medicina generale, Gratarola a Natale: “Saranno realtà entro l’estate, fantasma ci sono solo le proposte dell’opposizione”

Liguria. “Di fantasma qua c’è solo l’assenza di proposte di un’opposizione che prova invano a speculare sulla sanità. Gli ambulatori saranno gradualmente realtà entro l’estate”. Così l’assessore alla sanità replica alla nota del consigliere regionale del PD Davide Natale.

“Come è noto per alleggerire i pronto soccorso stiamo lavorando sia sul fronte ospedaliero sia sul fronte della medicina territoriale – spiega l’assessore alla sanità – È evidente che però i tempi di attuazione sono diversi. La divisione dei percorsi nei pronto soccorso comincia ad essere realtà con l’abbattimento dei tempi di attesa stimati anche in due ore per i codici bianchi. Nel frattempo , a seguito della sottoscrizione dell’Air (accordo integrativo regionale) con i medici di medicina generale (Mmg) si sono aperti i tavoli di concertazione con le aziende sanitarie, Liguria Digitale e gli stessi Mmg per mettere tutti nella condizione di creare ambulatori in rete con il resto dei servizi. Tutto questo si realizza garantendo all’interno degli ambulatori la presenza dell’infermiere a carico delle Asl incrementando la turnazione e prevedendo un’ indennità. La presenza del medico nell’ambulatorio deve però essere favorita anche da un sistema informatico che dialoga con la rete regionale cosa che ora non accade in maniera sistemica. E proprio a questo si sta lavorando”.

“In attesa di integrare il sistema pubblico ‘It Cura’ (acronimo di Integrazione Territoriale/Information Technology del Coordinamento Unico Regionale della Assistenza, una rete di strutture e di servizi di assistenza territoriale per sviluppare la medicina di comunità) con il sistema informatico utilizzato dai Medici di Medicina Generale – conclude l’assessore alla sanità – stiamo lavorando con Liguria Digitale per una soluzione ponte che consentirà entro l’estate di aprire ambulatori con gli Mmg dalle 8 alle 24 in ogni Asl del territorio ligure”.