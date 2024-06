Altare, la Vetreria Etrusca: “Un forno in rifacimento ma per ora niente cassa integrazione”

Altare. La Vetreria Etrusca smentisce le notizie in merito alla cassa integrazione di alcuni dipendenti. Dai vertici aziendali spiegano: “E’ con grande stupore e rammarico che abbiamo letto queste affermazioni (espresse dal sindacato, ndr). Sono trascorsi trent’anni da quando siamo arrivati in Val Bormida ed abbiamo rilevato una Vetreria, dal Tribunale di Savona, in stato fallimentare con tutte le maestranze in mobilità. Con impegno e sacrifici abbiamo riassunto parte del personale riavviato il forno convertendo, cosa non facile, la produzione da Pressato a Soffiato.

Nel corso di questi anni abbiamo investito, come mezzi propri senza nessuna agevolazione ed infrastrutture adeguate, incrementando in modo significativo sia la capacità produttiva che gli organici”.

E proseguono: “Abbiamo affrontato e superato, insieme alle nostre maestranze, periodi difficili, non ultimo la pandemia, la crisi energetica, ma sino ad oggi non siamo mai ricorsi agli ammortizzatori sociali, facendoci carico dei nostri lavoratori nel principio della sostenibilità che da sempre guida la nostra azienda di famiglia. All’inizio dell’anno abbiamo fermato un forno, come previsto da tempo, per fare un importante rifacimento che non solo aumenta la capacità produttiva ma anche gli organici, e durante il periodo abbiamo fatto formazione a tutte le maestranze”.

“Questo ha comportato un investimento di oltre cinquanta milioni di euro, non solo in impianti produttivi ma per il trattamento delle acque e la produzione di energia elettrica, sempre ispirati dalla sostenibilità. Questi sono i motivi per quali siamo amareggiati quando leggiamo notizie non veritiere che non solo danneggiano la nostra immagine ma anche quella di maestranze e collaboratori”, concludono.