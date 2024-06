Altare, il 22 giugno l’inaugurazione della nuova segnaletica della ciclovia dell’Appennino

Altare. Tutto pronto per gli eventi inaugurali di Appennino Bike Tour, la ciclovia dell’Appennino, la più grande direttrice di mobilità sostenibile che collega l’Appennino da Altare, in provincia di Savona, ad Alia, in provincia di Palermo, attraverso un itinerario di 3100 km.

L’inaugurazione nazionale della segnaletica realizzata in seguito all’emanazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (si allega volantino aggiornato) si svolgerà sabato 22 giugno. Ad Altare l’appuntamento è per le 9.45, alla Bocchetta.

Gi eventi inaugurali proseguiranno fino al 10 agosto con manifestazioni in ognuno dei 44 Comuni tappa.