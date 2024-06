Alla Sanità Marittima di Laigueglia ultimo weekend per visitare la mostra pop di Andrea Sangalli

Laigueglia. Ultimo weekend della mostra “Diario di bordo – Il mare di Yport” dell’artista lombardo Andrea Sangalli nello storico edificio della Sanità Marittima di Laigueglia in piazza Cavour, aperta venerdì dalle 19.00 alle 23.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.00. Sabato 15 giugno alle ore 17.30 appuntamento speciale per bambini dai 6 ai 12 anni con il laboratorio didattico condotto dalle esperte Giulia Rivara e Simonetta Ottonello “Pesci e mollette” per realizzare con le paste modellabili pesci ispirati alle opere in mostra.

L’esposizione, con il patrocinio del Comune di Laigueglia e a cura delle critiche d’arte Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo, presenta una serie di inediti nati dalle suggestioni di una recente vacanza in Normandia: la necessità di oltrepassare i confini prestabiliti per iniziarsi all’ignoto è una necessità archetipica e come gli intellettuali facevano durante il Grand Tour, così anche l’artista ha voluto realizzare un suo diario. In esso le opere, grazie alle lucide luci del Nord della Francia (terra di confine come la Liguria), appaiono alleggerite nelle atmosfere. Una nuova dimensione onirica si sovrappone senza sminuire la forza pungente della sua ironia e i suoi pesci dalle vivaci gamme cromatiche continuano a guardare con occhi curiosi e increduli la realtà che li circonda e le situazioni surreali in cui si ritrovano: Sangalli narra il suo viaggio con un linguaggio affine alla pop art, ma interpretato in chiave assolutamente originale, dichiarando di esprimersi con “un pop a modo mio”, che lo allontana dagli stereotipi e lo rende assolutamente riconoscibile.

Così commenta il grande successo della mostra Alessandro Chirivì, delegato alla cultura e al calendario delle manifestazioni del Comune di Laigueglia: “Davvero in tanti, tra turisti, cittadini e visitatori hanno avuto modo di apprezzare la freschezza l’allegria che si percepisce guardando i quadri e le ceramiche di Sangalli, artista di grande talento che speriamo di poter ospitare nuovamente in futuro a Laigueglia” continua Chirivì “il progetto di portare l’arte alla Sanità Marittima sta funzionando egregiamente e riscontra grande apprezzamento, anche con la realizzazione degli eventi collaterali, dai concerti a margine delle mostre ai laboratori creativi per bambini, occasioni che coinvolgono le persone e creano connessione tra artisti e visitatori. Avremo un’estate e un autunno pieni di arte, di bellezza e divertimento. Non resta che approfittarne”.