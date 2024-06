Albissola Marina, il nuovo consiglio comunale: ecco chi è stato eletto

Albissola Marina. E’ ancora Gianluca Nasuti a spuntarla su Albissola Marina. Il sindaco uscente è stato confermato per il terzo mandato consecutivo e così sarà per altri 5 anni alla guida della città.

Per lui 1915 voti, pari al 64% dei consensi; lo sfidante Roberto Giallombardo si è fermato a 1077 voti, pari al 36%.

“Sono molto entusiasta anche perchè il risultato è molto confortante anche per il lavoro fatto. Continueremo il lavoro degli ultimi anni ma si deve partire da quello che non è andato bene o quello che non si è fatto”, erano state queste le parole di Nasuti raccolte da IVG appena avuta la conferma della vittoria.

“Sarà un’opposizione molto forte, vogliamo far capire alla cittadinanza che qualcosa non funziona”, la risposta invece di Roberto Giallombardo subito dopo la sconfitta.

Il consiglio comunale sarà quindi composto in totale da 12 consiglieri, più il sindaco: 8 di maggioranza e 4 di minoranza. Ma vediamo i dettagli.

Preferenze definitive Albissola Marina, lista “Albissola del Fare”:

Bragantini 220 preferenze; ⁠Bricco 192; ⁠Costa 75; ⁠Dellepiane 114; Ghigliazza 68; Grisolia 46; Parodi 79; Pomarici 94; Schelotto 85; Scotto 105; ⁠Tomaghelli 262 e ⁠Tremolati 153.

Dunque saranno 8 su 12 i consiglieri che andranno a formare la maggioranza in consiglio: Tomaghelli; Bragantini; Bricco; Tremolati; Dellepiane; Scotto; Pomarici; Schelotto.

Preferenze definitive Albissola Marina, lista “Tradizione e Futuro”:

Albesano 43 preferenze; Borghi 107; Capuano 41; Chiossone 35; Gradella 62; Moretti Girardengo 150 ; Pastorino 52; Scaravaglio 49; Siri 134; Talice 21; Viviani 24 e Zuccaro 10.

Dunque i consiglieri di minoranza che prenderanno posto in consiglio, oltre che a Giallombardo, saranno: Borghi; Moretti e Siri.