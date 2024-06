Albissola, il bilancio dei locali sulla sorveglianza privata: “Spesi 16mila in due mesi. Ha funzionato, garantita maggiore sicurezza”

Albissola Marina. In due mesi i locali albissolesi, dopo l’ordinanza del sindaco sulla chiusura anticipata dei locali, hanno speso per la sorveglianza privata 16mila euro. Attiva fino al 31 maggio, sarà sospesa nei mesi estivi per riprendere, probabilmente, in autunno: “D’estate non ce n’è bisogno, sono già intensificati i controlli delle forze dell’ordine e della polizia locale”. Alberto Barile, nuovo referente Fipe Confcommercio di Albissola, traccia il bilancio dell’iniziativa frutto dell’accordo con il sindaco di Albissola Gianluca Nasuti per poter tenere aperti i locali.

“Abbiamo creato un comitato di 15 esercenti – spiega Barile – che hanno partecipato privatamente contattando un’agenzia privata che il venerdì e il sabato sera coadiuvasse il servizio pubblico per rendere la città più sicura. Abbiamo individuato i 4 punti nevralgici. Due mesi hanno portato a un ottimo successo e a una sicurezza maggiore per i cittadini“.

“Il mio obiettivo è quello di creare e rendere più veloce l’informazione delle attività e delle idee di confcommercio su Albissola, oltre che cercare di condividere e creare un gruppo di esercenti coeso sulla stessa linea per rendere la città di Albissola più vivibile più sicura per renderla più appetibile turisticamente e commercialmente”.

Il presidente provinciale di Fipe, Carlomaria Balzola commenta: “Siamo contenti ci rappresenti perchè è stato protagonista dell’iniziativa della sorveglianza privata dei locali albissolesi”

Fa eco il presidente provinciale Confcommercio, Enrico Schiappapietra: “Le nostre cittadine della riviera hanno bisogno di essere vive e contemporaneamente di essere sicure. Le attività commerciali hanno dimostrato di fatto di essere un importante presidio di sicurezza. Quella di Albissola è un’esperienza esportabile, ma è un equilibrio da continuare ad attenzionare, non possiamo pensare di aver risolto la situazione così.

“Alberto è un ragazzo giovane che ha avviato nel 2020 una nuova realtà imprenditoriale che subentra a una storica – conclude Schiappapietra -. Ha avuto e ha il coraggio di costruire una impresa che testimonia che chi vuole emergere come imprenditore poi ci riesce. L’Italia appesantisce oltre ogni misura le attività imprenditoriali e questo è un grosso limite”.