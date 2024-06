Albisola, cuore e mani al lavoro: così gli abiti vecchi diventano nuovi per chi ne ha bisogno

Albisola Superiore. Quel vestito un po’ scucito che volevamo buttare via. Pensare agli altri. Rispetto e attenzione verso il prossimo. Ecco un progetto di alto valore che sta per partire: raccogliere abiti dismessi e rimetterli a posto per poi donarli a chi ne ha bisogno.

Ci pensano i Magazzini Solidali, progetto di ArciMedia e Arci Solidarietà, che vede lavorare insieme una stretta rete di Circoli: Cantagalletto, ACTI presso il Cral Porto, Artisi a Savona e Sciverna Sassello che raccoglieranno e selezioneranno solo i capi dignitosi e soprattutto puliti.

“Ogni punto stabilirà un giorno alla settimana e una fascia oraria per la raccolta. Verrà fatta subito la cernita, scartando gli abiti impresentabili, da conferire nei bidoni appositi. Si divideranno poi quelli per uomini, donne, bambini per generi e taglie, – ci spiega Giovanni Durante, direttore di ArciMedia, – periodicamente Arci passerà con un’auto a caricare indumenti che verranno portati al centro di raccolta presso il SAI La Pace di Albisola”.

Poi chi farà questa “magia”? I ragazzi dell’Isforcoop che studiano sartoria, con le loro preziose mani e la loro capacità e fantasia. “Con Isforcoop e gli allievi diversamente abili dei corsi verrà allestito un piccolo laboratorio di riparazione degli abiti e un magazzino centralizzato. Qui entrerà in gioco la bravura di questi ragazzi che doneranno una nuova veste a questi indumenti“.

“I Circoli potranno consegnare poi direttamente sul territorio a chi ne ha bisogno il materiale raccolto e selezionato, – aggiunge Durante. Nello specifico, come? – “In collaborazione con unità di strada per le persone senza fissa dimora si organizzerà la consegna dei vestiti puliti a coloro che verranno incontrati durante il lavoro di sostegno. Con i servizi sociali del territorio si potrà organizzare poi una lista di persone abilitate a ritirare abiti”, continua. Un progetto che si vuole fare crescere.

“Con il tempo si punta a un laboratorio sartoriale dove i ragazzi di Isforcoop potranno creare un piccolo atelier di recupero. La promozione e il coordinamento sarà di Arco Solidarietà Savona, insieme ad Arci e ArciMedia”.