Albisola 2024, Maurizio Garbarini confermato sindaco per un secondo mandato

Albisola Superiore. Maurizio Garbarini si riconferma sindaco di Albisola Superiore e vince la corsa per il Comune con 3093 voti totali, ossia il 60,21%. La sfidante Stefania Scarone si è fermata a 2044 voti (39,79%).

Maurizio Garbarini, 60 anni, è nuovamente pronto a guidare la città per il secondo mandato con la sua squadra che è composta da sette persone della “vecchia guardia” e sei volti nuovi.

“Siamo arrivati al fondo con un po’ di trepidazione e siamo riusciti a portare a casa un grande risultato”, le parole di Garbarini raccolte da IVG.it subito dopo i risultati ufficiali.

“C’erano tante cose che si dovevano completare e un grazie agli albisolesi per avermi dato questa opportunità, andremo così avanti per il secondo mandato – prosegue -. Un secondo mandato che sarà molto entusiasmante perché abbiamo parecchie cose da portare a compimento, cose importanti come la viabilità che per il nodo di Albisola è sempre stato un problema”.

“Voglio dire grazie ai cittadini perché hanno premiato le competenze, io penso di aver dimostrato le competenze che ho. Nella tornata elettorale c’è stata una campagna tranquilla anche con la lista dell’opposizione a cui va il mio in bocca al lupo”, aggiunge il sindaco.

“Forza Albisola, abbiamo 5 anni da traguardare e dobbiamo lavorare. Ringrazio i componenti della mia squadra, senza di loro questo obiettivo non sarebbe stato raggiunto. Abbiamo lavorato tutti con caparbietà. Mi dispiace che oggi non ci sia una componente della lista perché ha avuto un problema di salute ed è ricoverata in ospedale. Anche a lei un grande abbraccio – conclude il vincitore – Grazie a tutti e forza Garbarini”.