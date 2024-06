Albenga, tutto pronto per “Un mare di Fitness”: sabato anche il maxischermo per la Nazionale in zona mare

Albenga. L’estate parte alla grande ad Albenga con “Un mare di Fitness”, un evento dedicato allo sport, al benessere e al divertimento. Tante le attività e le iniziative che caratterizzeranno la “tre giorni al mare”.

Il prossimo venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno in piazza De Andrè e sul lungomare di Albenga, infatti, il fitness si unirà a un “Un mare di emozioni” moltiplicando così le proposte e il divertimento per cittadini, visitatori e turisti.

Il ricco programma comprende attività come: Pilates, Yoga, Spinning, Space Jump, Schiena Sana, Calisthenics, Kickboxing, Crossfit, Fit Boxe, Heels, Giro Tonic, Camminata outdoor in silent, Marcia Acquatica e molto altro. E nella serata di sabato 29 sarà anche allestito un maxischermo per assistere alla partita della Nazionale di calcio contro la Svizzera agli Europei 2024.

E non solo, perché a tutto ciò si uniranno gli stand gastronomici, il mercatino dell’hobbistica, la musica, le sfilate di moda e tante sorprese tutte da scoprire.

Afferma Camilla Vio, assessore al turismo e agli eventi: “Sono entusiasta delle deleghe ricevute come assessore del Comune di Albenga. Colgo l’occasione per ringraziare Alberto Passino e Marta Gaia per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Albenga è indubbiamente cresciuta molto in termini di turismo e questo è sotto gli occhi di tutti. Continueremo in questa direzione e porterò avanti questo incarico con il supporto di tutta la squadra formata dal sindaco Riccardo Tomatis”.

“Questa estate partirà alla grande con ‘Un mare di Fitness’, evento nel quale i veri protagonisti saranno sport, benessere e divertimento. In questi tre giorni saranno valorizzate le realtà sportive della nostra piana, che avranno modo di farsi conoscere. I cittadini potranno cimentarsi, gratuitamente, nelle numerose lezioni in programma, ascoltare musica, assistere ad iniziative ed eventi nell’evento. Potremo divertirci insieme e, magari, qualcuno potrà iniziare a conoscere e praticare una delle attività proposte”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “L’estate parte all’insegna dello sport e del divertimento con ‘Un mare di Fitness’. Nel primo weekend che, meteorologicamente parlando, si preannuncia estivo, Albenga propone una tre giorni dedicata a cittadini e turisti con tante attività e divertimento. Sport, ma anche momenti di condivisione, streetfood, mercatini, musica e molte altre sorprese per un evento tutto da vivere”.

“Quello del turismo legato all’outdoor e al benessere sarà uno dei temi che continueremo a sviluppare nei prossimi anni e sui quali punteremo, prendendo spunto anche dai grandi festival già presenti in diverse zone d’Italia, pensiamo ad esempio alla costa romagnola. Albenga ha moltissimo da offrire e sul nostro territorio il mare si incontra con la montagna garantendo opportunità uniche”.

L’appuntamento è quindi per questo finesettimana, e sabato avremo anche la possibilità di guardare tutti insieme la partita degli Europei Svizzera-Italia nel maxischermo presente in piazza De Andrè”.

Per info ed iscrizioni alle varie lezioni e tornei è possibile chiamare o mandare un messaggio whatsapp al numero 389 9877224. Per partecipare alla sfilata di Mr & Miss Fitness 2024 in programma sabato 29 giugno alle ore 21.30 è possibile chiamare il numero 389 9877224 o mandare una mail a targetalbenga@gmail.com o iscriversi direttamente c/o il negozio Target in Via Dalmazia 37 ad Albenga.

Tutte le informazioni dettagliate dell’evento sulla pagina ufficiale di Facebook e instagram “Fashion party Albenga”.