Albenga, tutto pronto per l’edizione 2024 del “San Giorgio Sport Show”

Albenga. Cultura, Sport, Promozione, Hobby e Volontariato: le parole chiave di cinque serate da passare in allegria e spensieratezza da oggi (12 giugno) sino a domenica 16 giugno presso la località San Giorgio di Albenga.

“San Giorgio Sport Show”, questo è il nome di un evento che ha come scopo quello di dare la possibilità alle associazioni sportive del comprensorio ingauno e della provincia di Savona, di far conoscere le proprie discipline.

La manifestazione, fortemente voluta e organizzata in passato dal generale Riccardo Bilotti, insieme al sostegno di Lelio Speranza, due ambasciatori dello Sport nella provincia savonese e non solo, è giunta quest’anno alla 24esima edizione.

Anche quest’anno, gli organizzatori, Natalina Lino e Roberto Bilotti, insieme al comitato di “San Giorgio”, sotto la guida di Don Mattia Bettinelli e il patrocinio del Delegato Provinciale del C.O.N.I., Roberto Pizzorno, seguendo la memoria e l’intento di queste colonne portanti dello Sport, daranno la possibilità di far provare tutti gli sport, partecipare alle iniziative proposte dalle varie società, far conoscere le molteplici strutture sportive e sociali che Albenga e la provincia di Savona offrono e che magari in precedenza erano meno conosciute.

Più di quaranta le associazioni che presenzieranno e che daranno la possibilità ai visitatori di mettersi in gioco e cimentarsi nelle diverse discipline.

Il 14 giugno la società Extreme Martial sarà protagonista con l’atleta Antonio Escolino per una esibizione di wheelchair boxing accompagnato dal coach Antonio Famoso.

Il San Giorgio Sport Show, durante le cinque giornate dalle 19 alle 23, orario di apertura al pubblico, offrirà questo ottimo connubio di sport e cucina, in quanto oltre a poter visitare gli spazi espositivi vi sarà la possibilità di degustare le prelibatezze degli “amici del micchettin” presso l’area ristorazione della manifestazione.