Albenga tra i 608 comuni con insediamenti abusivi in agricoltura, il sindaco Tomatis: “Ottenuti fondi Pnrr per 4mln di euro, ma mai erogati”

Albenga. Il recente, terribile caso di cronaca che ha visto la morte di un bracciante agricolo indiano a Latina ha riacceso i fari e il dibattito politico sulla questione annosa degli insediamenti abusivi e le condizioni di vita dei lavoratori nell’agroalimentare.

Sono ben 200 milioni di euro i finanziamenti stanziati dal Pnrr per superare gli insediamenti abusivi in cui vivono migliaia di lavoratori stranieri. La mappatura puntuale su tutto il territorio nazionale delle situazioni di disagio e precarietà abitativa in cui versano i lavoratori stranieri (regolari e non in regola con il titolo di soggiorno) impiegati nel settore agroalimentare ha permesso di individuare le aree esposte a maggiore rischio e verso le quali indirizzare prioritariamente le azioni in materia di soluzioni alloggiative dignitose.

Tra queste in Liguria spicca la piana di Albenga. Spiega Andrea Pasa di Cgil Savona: “Siamo estremamente preoccupati e lo siamo da tempo non solo quando accadono le disgrazie, tanto che il 13 giugno abbiamo scritto al prefetto di Savona per richiedere la convocazione urgente del Consiglio Territoriale per l’immigrazione in seduta ad hoc sul caporalato e lo sfruttamento in agricoltura. Inoltre continuiamo ad essere molto perplessi, e lo abbiamo denunciato più volte a tutti gli organi di vigilanza, perché risultano essere attive circa 2500 imprese agricole in Provincia di Savona, ma i lavoratori del settore attivi risultano essere poco più di 1500. Preoccupati anche che l’attuale governo utilizzi quelle risorse per altri scopi, diversi da quelli inizialmente concordati all’interno del Pnrr, visto che il comune di Albenga i progetti li ha fatti vorremmo fossero finanziati proprio per migliorare le condizioni di chi lavora nell’agricoltura”.

Conferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Su questa misura del Pnrr, che avevano seguito gli assessori Marta Gaia e Silvia Pelosi, avevamo ottenuto un finanziamento di 4 milioni di euro che non ci sono mai stati erogati, ora sembra che qualcosa si stia muovendo con la nomina di un nuovo commissario. È un progetto molto ambizioso che tra le diverse opere finalizzate a contrastare il sovraffollamento degli alloggi e i tanti insediamenti abusi prevedeva anche la ristrutturazione di una parte del vecchio ospedale. Sarà sicuramente uno degli obiettivi del mandato appena iniziato”.

Con la consapevolezza di contribuire alle azioni congiunte previste dal Piano triennale per contrastare sfruttamento e caporalato, sindaci, assessori, dirigenti, funzionari e impiegati di 3.851 Comuni italiani, tra ottobre 2021 e gennaio 2022, hanno dedicato tempo e impegno nel rispondere all’invito congiunto del ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del presidente dell’Anci Antonio Decaro, a partecipare alla prima indagine nazionale sulle condizioni abitative dei migranti occupati nel settore agro-alimentare. E sono 608 i Comuni, tra cui anche Albenga, dove è stata rilevata la presenza di lavoratori stranieri occupati nel settore agroalimentare.