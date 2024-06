Albenga, Tomatis proclamato sindaco: “Metterci la faccia, stare tra la gente, trasmettere la passione di amministrare nostre armi vincenti”

Albenga. Con la cerimonia di proclamazione tenutasi oggi pomeriggio nella sala consiliare, è iniziato ufficialmente il secondo mandato di Riccardo Tomatis quale sindaco di Albenga.

Insieme a lui sono stati proclamati i consiglieri eletti, che quindi entrano ufficialmente in carica.

E proprio a loro e agli altri componenti delle liste e ai sostenitori presenti alla cerimonia si è voluto rivolgere nel suo breve discorso: “Ogni volta che ho affrontato una campagna elettorale mi sono trovato a contatto con persone (candidati e sostenitori) che mi hanno sempre portato a pensare che un gruppo del genere non ci sarebbe più stato. Invece il gruppo non solo si è ‘ripetuto’ ma mi è stato ancora più vicino e si è dato ancora più da fare. Di questi tre mesi di campagna elettorale mi piace ricordare soprattutto le amicizie, i rapporti di stima e fiducia che si sono creati e le confidenze tra candidati e gruppo sostenitore. Senza di voi non ce l’avrei mai fatta. E dico questo non solo ai candidati, che sono stati tutti fondamentali, sia chi ha preso dieci voti che chi ne ha presi ottocento, ma a tutti coloro che hanno contribuito in termini di sostegno e di umanità”.

“Se potessi raccoglierei in un album tutti i messaggi che mi sono arrivati in queste settimane: sono ciò che mi ha dato la forza di affrontare questa campagna dura e difficile, forse giocata più sui social che non sulla realtà quotidiana. Forse proprio questo è stato uno dei nostri meriti: non perdere di vista il mondo vero, non pensare che la vita sia quella dei social, che rappresentano il mondo visto dal buco di una serratura. Noi abbiamo avuto la forza di parlare alla gente, di fare comizi, cosa che ormai non succede più perché la gente si esprime tramite altri canali. Essere presenti, metterci la faccia, stare tra la gente, trasmettere la passione di amministrare una città sono ciò che ci ha fatto preferire”.

“L’entusiasmo che percepisco oggi e vedere eletti e non eletti qui tutti insieme mi fa pensare che la squadra resterà unita anche durante l’amministrazione. L’entusiasmo dei consiglieri durante la nomina è un segnale che la città ci ha riconosciuto e ci riempie ancora più di responsabilità. Se lavoriamo bene, riusciamo ad accontentare tutti, se lavoriamo male scontentiamo tutti. La vittoria è stata della città di Albenga, che ci ha dato le chiavi per amministrare: questo ci deve rendere ancora più responsabili e deve farci mettere insieme le idee. Solo così potremo fare scelte che favoriscono la comunità”.

“Grazie per quello che mi avete dato, ma vi chiedo ancora di essere presenti e partecipi. Una realtà come questa non deve andare perduta”, ha concluso.