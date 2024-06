Albenga piange l’imprenditore immobiliare Fabio Ferrando

Albenga. È mancato all’affetto dei suoi cari presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, a causa di una malattia che lo ha colpito poco più di un anno fa’, Fabio Ferrando di anni 70.

Conosciuto e stimato imprenditore immobiliare negli anni ha realizzato molto nella sua città Albenga e non solo. Attivo nel volontariato, per anni come milite della croce bianca di Albenga e impegnato nell’ attività teatrale, sua grande passione insieme al calcio.

Lascia la moglie Marisa, i figli Marco e Matteo, le cognate Marta e Cydney e gli adorati nipoti Sofia, Francesco e Adam.

Il rosario si terrà questa sera alle 18.00 presso la camera ardente di Santa Corona, i funerali si svolgeranno domani, 12 giugno, alle ore 10.00 presso la parrocchia del Sacro Cuore di Albenga.