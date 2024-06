Albenga piange la scomparsa dell’ex dipendente comunale dell’ufficio anagrafe Maria Angela Riolfo

Albenga. Una notizia che ha lasciato sgomenti, la morte di Mariangela Riolfo a soli 65 anni. Era una persona molto conosciuta in città, anche per via del suo ruolo ricoperto per tanti anni nel Comune di Albenga, dove aveva lavorato nell’ufficio anagrafe come responsabile dello stato civile, poi circa tre anni fa era andata in pensione.

Una lunga malattia non le ha permesso di godersi il meritato riposo, ma l’ha strappata alla sua famiglia e agli amici. A dare il triste annuncio il marito Sergio, le figlie Lucia e Lis, i generi Alessio e Fabio stretti attorno ai nipotini Cecilia e Leonardo, le sorelle e i parenti tutti.

Tra i tanti amici e i colleghi del Comune di Albenga che la ricordano con tanto affetto arrivano anche le più sentite condoglianze del sindaco Riccardo Tomatis, a nome di tutta l’amministrazione: “Una notizia che provoca dolore – dice il primo cittadino – , Maria Angela è stata un dipendente modello, sempre attenta e gentile, una figura molto apprezzata anche dai cittadini per le sue doti umane e per l’impegno con cui ha sempre svolto la sua mansione lavorativa”.

Eraldo Ciangherotti la ricorda così: “Volto sempre sorridente e cordiale, persona conosciuta nella sua realtà parrocchiale di Vadino, porgo le condoglianze alla famiglia”.

Il funerale avrà luogo venerdì 28 giugno alle ore 10 a Vadino nella parrocchia di San Bernardino. Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 27 alle ore 18 presso la camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona.