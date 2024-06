Albenga, “Modellismo Albenga” consegna i contributi alle associazioni di volontariato

“Modellismo Albenga APS”, nella giornata di venerdì 31 Maggio, nella sala riunioni del “DLF Albenga”, ha consegnato alle associazioni di volontariato del territorio gli assegni relativi al ricavato dell’esposizione di “Plastici e Diorami Ferroviari” nel locale gentilmente messo a disposizione da KAMMI Calzature in via E. Rolandi Ricci, nell’ambito dell’evento Fior D’Albenga.

Per le loro attività istituzionali sostegno all’ADSO Associazione Down Savona-Onlus, all’associazione PRENDIAMOCI PER MANO APS Progetto Parkinson, alla Fondazione ANT Italia Onlus e all’Aisma.

Oltre alle associazioni di volontariato è stato consegnato un contributo anche alla scuola elementare di Leca d’Albenga per l’acquisto di materiale didattico.

“Si ringraziano quanti hanno contribuito alla riuscita dell’esposizione e tutti i numerosi ed interessati visitatori che hanno contribuito con le loro generose offerte” affermano dall’associazione ingauna protagonista dell’iniziativa solidale.