Albenga, manutenzione di via Trento: da lunedì strada chiusa

Lunedì 24 giugno inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria si alcuni tratti stradali di via Trento ad Albenga. L’intervento comporterà la chiusura totale della via per una durata di due settimane.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Continuano gli interventi sul territorio così come da UNA programmazione che non è mai cessata. I lavori di via Trento permetteranno di eliminare gli avvallamenti e le buche su determinati tratti della via, attuando un completo restyling stradale”.

“Nel periodo necessario ad eseguire i lavori il traffico sarà deviato potrebbero verificarsi lievi disagi, ma l’intervento è particolarmente importante anche al fine della sicurezza stradale” conclude il sindaco albenganese.

La ditta esecutrice sarà la F.lli Garofalo S.r.l., che effettuerà l’intercento per un importo contrattuale di circa 30 mila euro.