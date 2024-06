Albenga, il sindaco Tomatis scrive a Gratarola: “Riaprire il Ppi h24 e 7 giorni su 7”

Albenga. Il Riccardo Tomatis ha scritto una lettera all’assessore regionale Angelo Gratarola per chiedere la riapertura del Punto di Primo Intervento h24 e 7 giorni su 7. E’ il primo atto di Tomatis, rieletto sindaco lunedì.

Con questa lettera il primo cittadino ribadisce la centralità che avrà questo argomento anche per i prossimi cinque anni: “I cittadini di Albenga, rieleggendomi sindaco durante la tornata elettorale dello scorso 8 e 9 giugno, si sono espressi in modo chiaro e univoco anche su una delle tematiche che abbiamo portato avanti in questi anni: la sanità pubblica e la difesa dell’Ospedale di Albenga, uno dei più nuovi e tecnologicamente all’avanguardia del territorio”, spiega Riccardo Tomatis.

Afferma Riccardo Tomatis: “Con l’approssimarsi della stagione estiva e il relativo aumento delle presenze sul territorio, ritengo imprescindibile e urgente la riapertura immediata del Punto di Primo Intervento dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia per 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Come sottolineato più volte, anche nel mio precedente mandato, la situazione sanitaria del nostro territorio è emergenziale. Continuano a verificarsi situazioni di grave disagio, determinate anche dai lunghi periodi di attesa al Pronto Soccorso di Santa Corona”.

“In questo contesto – prosegue – l’attività svolta al Punto di Primo Intervento di Albenga risulta di importanza fondamentale, sia per dare risposte a cittadini e turisti del nostro comprensorio, sia per sollevare il Dea di II livello di Santa Corona da numerosissimi interventi in modo da garantire ai pazienti un servizio sanitario migliore e permettere ai medici, agli infermieri e al personale sanitario, di operare in condizioni più idonee. Appare assolutamente necessario, quindi, ottenere un rapido riscontro nel merito della richiesta formulata. Il rischio è quello che possano verificarsi gravi disagi che, se il punto di primo intervento di Albenga non ritornasse a operare a pieno regime, non potremmo non attribuire alla responsabilità della Regione”.

Conclude il sindaco: “Sarebbe inoltre importante, a mio avviso, che la Regione e l’assessore Gratarola rivalutassero attentamente l’opportunità, o meglio inopportunità, di procedere con l’affidamento della gestione del Santa Maria di Misericordia in partenariato pubblico/privato. Nel frattempo, tuttavia, il territorio non può più attendere. Il Punto di Primo Intervento deve essere attivo sul territorio tutti i giorni e per tutto il giorno”.