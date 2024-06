Albenga, ecco il nuovo direttivo del quartiere Santa Eulalia: “Una squadra, una famiglia”

Albenga. Il Quartiere Santa Eulalia si rinnova e si rafforza nel suo team direzionale, alla guida del gruppo in vista del prossimo Palio Storico di Albenga.

“Una compagnia di elementi molto affiatati da tempo che rivestono ruoli significativi sulla base di competenze, professionalità singole ed acquisite nel tempo”.

Eccoli di seguito: Giuseppe Barreca, storico Capitano, oggi riveste il ruolo di Presidente del Quartiere Santa Eulalia, alla guida di tutto il gruppo. Dall’inizio della storia del Palio Storico di Albenga membro del Quartiere, personaggio carismatico, leader assoluto ed esperto conoscitore di questo evento, la persona più adatta a rivestire questa strategica posizione data la sua lunga esperienza; nella vita imprenditore edile.

Nicola Ponticiello: Vicepresidente con delega alle politiche giovanili, nonché responsabile e coordinatore del nuovo progetto PCTO “Studia e Lavora con il Quartiere Santa Eulalia” di cui siamo molto orgogliosi. Diversi ragazzi del Liceo Giordano Bruno di Albenga, affronteranno un percorso di conoscenza storica e di servizio al Quartiere, ore che saranno riconosciute quale “alternanza scuola-lavoro”. Un percorso nuovo di grande responsabilità e di affiancamento ai ragazzi nel lungo periodo, di cui siamo assoluti precursori in regione Liguria e che apre nuovi scenari ed un futuro al nostro gruppo; nella vita Professore di Lettere e sostegno.

Alessandra Benati: Consigliere con delega alla storicità, ex-Presidente del Quartiere, una profonda e viscerale passione per la storia, in particolare per il medioevo, meticolosa e metodica, sempre alla ricerca del bello in ogni riproposizione e della soddisfazione personale di ogni singolo elemento coinvolto nelle storicità; nella vita oggi impiegata, ma con una lunga esperienza in ambito commercio, comunicazione e marketing.

Federica Bova: Segretaria con delega alla comunicazione e alle pratiche burocratiche, da diversi anni in questa posizione ha saputo gestire situazioni spesso complesse per la messa in opera di manifestazioni che necessitano pratiche e attività di coordinamento non facili. Una esperienza maturata nel tempo, una conoscenza specifica importante; nella vita, funzionario pubblica amministrazione.

Diego Staniscia: Consigliere e coordinatore delle diverse attività nelle aree di allestimento, l’elemento di introduzione più recente nel nostro direttivo, amico comune, simbolo del Quartiere, nonché porta stendardo del gruppo, uomo di “punta” del corteo storico; nella vita, impiegato pubblica amministrazione.

Moira Massari: tesoriere e responsabile amministrativa, eventi extra Palio e Cantina, ruoli di grande responsabilità che richiedono molto impegno, precisione e massima fiducia. Da sempre nel Quartiere Santa Eulalia, accurata, attenta e scrupolosa nel suo lavoro, riveste ormai da anni queste posizioni, un punto di riferimento certo del Quartiere; nella vita, impiegata contabile e catechista.

Il nuovo direttivo ha nominato quale “Capitano dei giochi 2024”, Sergio Simone, cuore e passione in ogni suo gesto, allenatore ed amico al fianco di tutti i suoi ragazzi, sempre disponibile, di supporto e di incoraggiamento in questi lunghi e duri mesi di allenamento, senza perdere di vista l’obiettivo primario, l’unione del gruppo; nella vita artigiano.

“Non si tratta solo di una squadra, ma di una vera e propria famiglia – afferma il presidente Giuseppe Barreca – per il tempo vissuto insieme, per l’affiatamento che né è nato. Affrontiamo l’evento Palio anno dopo anno, con impegno e determinazione ma con quella serenità e gioia di partecipazione che solo un’intesa speciale possono riservare. Con grande orgoglio ho accettato il ruolo della Presidenza di questo magnifico gruppo che ancora una volta, al prossimo Palio riserverà grandi sorprese. Un lungo cammino ci ha portati sin qui, ma siamo certi di essere ad un punto di svolta per il futuro del nostro gruppo in un contesto di rievocazione che ci sta portando al di fuori della nostra Albenga, grazie anche allo straordinario lavoro portato avanti in questi anni dietro il sapiente contributo di Sara Paci di Firenze, amica e consulente storica del Quartiere Santa Eulalia”.