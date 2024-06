Albenga, dimissioni Porro (Lega): le parole dell’ex leghista Antonio Caviglia

Albenga. È uscito dalla Lega nel maggio del 2022, Antonio Caviglia, ma in Lega ha vissuto anni di militanza ed ora dopo la decisione di appoggiare il sindaco Riccardo Tomatis con la Lista civica 24 ed è stato eletto. Essendo appassionato da sempre di politica, resta un osservatore privilegiato di quel mondo.

Caviglia commenta così la crisi delle Lega e le dimissioni della segretaria cittadina della Lega Cristina Porro: “Innanzitutto penso che gli insuccessi della sezione di Albenga, non siano da attribuire a lei.La maggior parte di chi è uscito dal partito non ne è certo uscito per causa sua, me per primo che oggi, risultati alla mano si può dire di essere stata una perdita pesante (non lo dico io ma i numeri). Cosa succederà? Auspico per loro, un successore giovane e dinamico e soprattutto un nome nuovo, con tanta voglia di fare, perché a Cristina tutto si può dire, tranne che non ci abbia messo impegno, tempo e passione”..

Su cosa accadrà fa un pronostico: ” La mia previsione potrebbe essere il neo sindaco di Garlenda Navone, Sara Foscolo o forse la scelta più logica e cioè il capogruppo in consiglio regionale Stefano Mai come traghettatori in attesa di elezioni di sezione”, conclude Caviglia.