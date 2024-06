Albenga, Ciangherotti e Perrone (FI): “Senza presidio fisso destino viale Pontelungo segnato anche per i prossimi 5 anni”

Albenga. “L’ennesimo accoltellamento avvenuto ieri sera in viale Pontelungo è un chiaro segno del grave problema di micro-criminalità che si sta diffondendo anche in altre aree della città”. Lo dichiarano il vicecoordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e il consigliere comunale forzista Ginetta Perrone.

“Durante l’ultima campagna elettorale abbiamo puntato molto sul tema della sicurezza, sottolineando gli episodi accaduti in viale Pontelungo, e ci rammarica che la proposta del centrodestra non abbia ottenuto il consenso sperato. E ci dispiace particolarmente perché a subire le conseguenze dirette sono soprattutto i residenti e i commercianti, molti dei quali prima del voto ci avevano esplicitamente chiesto di dare un forte segnale su questo tema”.

“Il responso degli elettori è stato chiaro, anche in questa zona della città, ma noi continuiamo e continueremo a ribadire che senza un presidio di sicurezza fisso, sia pomeridiano che serale, la situazione in viale Pontelungo non solo non migliorerà, ma è destinata a peggiorare e ad estendersi ad altre zone di Albenga nei prossimi cinque anni. C’è il forte rischio che l’ordine pubblico diventi sempre più incontrollabile, e questo è un grosso problema, anche perché a subirne le conseguenze sono anche i commercianti, spesso penalizzati da ordinanze di chiusura mentre la vera piaga da combattere sono gli spacciatori e i micro-criminali che frequentano e, in alcuni casi, controllano alcune zone della città”.