Albenga, allagamenti a San Giorgio: dal governo in arrivo 539 mila euro per la mitigazione del rischio idregeologico

Albenga. “Da molti anni, in zona San Giorgio, esiste un problema per i residenti che in caso di piogge anche brevi, ma abbondanti, si trovano ad avere a che fare con gli allagamenti causati dal rio che passa sotto la SP3 Ceriale-Cisano al confine tra Albenga e Ceriale”, lo afferma in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Con la consigliera provinciale delegata alla viabilità, Sara Brizzo, abbiamo effettuato diversi sopralluoghi ed è subito risultata evidente la complessità dell’intervento nella zona in cui il rio passa tra le case e scorre sotto la Strada Provinciale 3, dove sono presenti una pluralità di sottoservizi. Si tratta di un intervento corposo, dovendo giungere fino allo sbocco a mare e per cui sarà necessario ampliare la portata del rio al fine di limitare gli allagamenti sulla provinciale, alle abitazioni e alle aziende agricole circostanti”, prosegue Mai.

“Dopo i vari incontri che ho promosso fra Provincia e Regione, si è arrivati alla definizione di un progetto di mitigazione del rischio idrogeologico, – afferma – che è stato, ad ottobre 2022, affidato dalla Provincia allo studio Brovelli di Alassio. Per l’intervento sono già stati stanziati 539.000 €, finanziati da MIT e MEF. La mitigazione del rischio idrogeologico ci consentirà di proteggere gli abitanti e le produzioni della zona e di prevenire gli effetti dannosi degli allagamenti costanti su quella porzione di territorio”.

“Ringrazio il consigliere Sara Brizzo per la disponibilità, la sensibilità e l’impegno dimostrato – conclude il consigliere regionale – e la parte tecnica di Regione e Provincia che in questi giorni immagino stiano contattando il Comune di Ceriale (che si è dimostrato disponibile da subito) e il Comune di Albenga (a oggi mai interessatosi), per condividere l’intervento che si propone di risolvere una situazione che non è più accettabile. Quindi, nelle prossime settimane, la Regione attenderà dalla Provincia la progettazione definitiva per l’approvazione”.