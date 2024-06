Albenga, a Berretta il premio “Giocatore ingauno dell’anno”: “Orgoglioso di aver fatto parte di questa grande società”

Albenga. La consegna del premio “Giocatore ingauno dell’anno” è un momento particolarmente sentito all’interno dell’ambiente Albenga. Un riconoscimento tutto albenganese nei confronti un elemento della squada che riceve questo attestato di stima da parte della gente ingauna.

Ed il miglior giocatore dell’Albenga stagione 2023-2024 è il classe 2005 Francesco Berretta.

“Per me è un onore ricevere questo premio – dichiara Berretta – .Si sente il grande amore che hanno i tifosi per l’Albenga. Secondo me poteva vincerlo qualunque mio compagno, hanno scelto me e questo mi rende felice di aver fatto parte di questa grande società“.

Sul futuro il giovane centrocampista ex Cairese non ha ancora le idee chiare: “Non ci ho ancora pensato“. Il punto su Berretta, o per la permanenza o per una nuova avventira, sarà quindi un argomento di discussione per le prossime settimane.

Sulle dediche per il premio, invece, non ci sono dubbi: “Alla mia famiglia e a tutti i tifosi“.