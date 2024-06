Albenga 2024, “Un Caffè con Nicola” insieme al candidato sindaco e al senatore Maurizio Gasparri

Albenga. È in programma lunedì 3 Giugno in Piazza del Popolo ad Albenga uno speciale “Caffè con Nicola” insieme al candidato Sindaco del centrodestra Nicola Podio, il Senatore e Capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri e l’Eurodeputata e candidata alle Europee 2024 Stefania Zambelli.

“Anche ad Albenga – si legge in una nota del Coordinamento provinciale di Forza Italia – il partito ha messo in campo una squadra forte, competente ed estremamente rappresentativa delle categorie del territorio ingauno”.

L’incontro, previsto a partire dalle ore 15.00 nella centralissima Piazza albenganese, intende ribadire l’importanza del partito guidato da Antonio Tajani in vista del voto europeo e amministrativo: “Forza Italia è sempre stata un punto di riferimento nel panorama politico nazionale – concludono -. È il partito che meglio incarna i principi moderati, fondamentali per l’equilibrio nelle istituzioni, e sostiene coloro che contribuiscono a generare ricchezza e, di conseguenza, occupazione. Ad Albenga così’ come in Europa, Forza Italia c’è ed è pronta a fare la differenza nell’interesse dei cittadini e del loro benessere”.

All’evento in piazza del Popolo saranno presenti anche i candidati della lista di Forza Italia a sostegno di Nicola Podio Sindaco. L’incontro è aperto a tutti i cittadini.