Albenga 2024, Tomatis e Vio sulla frazione di Bastia: “La riqualificazione dell’ex scuola deve essere una priorità”

Albenga. Camilla Vio, consigliera uscente con delega alla frazione di Bastia, replica al candidato sindaco del centro destra Nicola Podio: “Dovrebbe avere un po’ di rispetto per il lavoro svolto in questi anni, e fare un passo indietro dove non conosce abbastanza gli argomenti” afferma, con riferimento al dibattito elettorale sulla frazione ingauna.

E consigliera puntualizza: “Hanno passato tutta la campagna elettorale a denigrare il territorio per cercare di affossare i tanti progetti realizzati dall’amministrazione Tomatis. I cittadini però a differenza di Podio che ha cominciato ad interessarsi della città e a partecipare solo negli ultimi mesi, hanno preso parte attivamente in questi cinque anni alle scelte condividendole e apportando critiche costruttive e propositive. A volte bisognerebbe esser capaci di stare zitti piuttosto che dire sapendo di mentire, converrebbe a mio parere per onestà e rispetto del lavoro altrui”.

“Mi riferisco all’articolo sulla riunione di Bastia, “molto partecipata” secondo le loro dichiarazioni e purtroppo così non è stato visto che c’erano più loro candidati che abitanti della frazione” aggiunge ancora la Vio.

“La cosa che ha scandalizzato i miei compaesani è che Podio sia anche riuscito a sminuire l’importante iter di progettazione messo in atto dalla nostra amministrazione sulla ristrutturazione dell’ex scuola. Progetto condiviso con le associazioni e le realtà attive della frazione, necessario per riappropriarsi dell’unico bene comunale che può essere messo a disposizione della comunità per dare servizi alla persona e creare un luogo di aggregazione”.

“L’ex scuola di Bastia è un edificio storico, simbolo di una generazione che ha contribuito allo sviluppo della frazione e merita di essere una priorità della prossima amministrazione affinché si possa accedere a bandi europei di rigenerazione urbana e interventi su edifici pubblici”.

“Prendo atto che la ristrutturazione dell’edificio non è una priorità per l’agenda politica di Podio e lo dimostra l’assenza di candidati della frazione nella sua coalizione, confermando come sia proprio lui ad aver abbandonato completamente Bastia ancor prima di partire” conclude.

E il candidato sindaco Riccardo Tomatis sottolinea: “Colgo l’occasione per informare che proprio in questi giorni è terminata un’altra importante asfaltatura in Via Becchignoli, abbiamo in cantiere nuovi sviluppi su nuove zone parcheggi. E ricordo l’approvazione dei giorni scorsi da parte della giunta per l’ampliamento e il consolidamento del ponte di Santo Stefano in Regione Beronaire, che porta a Cenesi”.