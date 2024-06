Albenga 2024, Tomatis: “Conclusa la presentazione “diffusa” delle liste: un modo per conoscere la nostra squadra”

Albenga. Ieri sera terza e ultima presentazione “diffusa” per le liste di Riccardo Tomatis. I candidati di “Civica 24” sono stati i padroni di casa di una serata partecipata e ricca di spunti di riflessione e occasioni di confronto.

“Per le cittadine e i cittadini queste tre serate hanno rappresentato l’opportunità di conoscere la nostra squadra, che è la vera forza del nostro progetto che guarda alle persone”, afferma Riccardo Tomatis.

“Sono quest’ultime a dare vita ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ragionare come comunità ed essere al suo servizio fa la differenza nel campo dell’amministrazione del bene pubblico. Non si può prescindere da valori come l’onestà, la trasparenza e la competenza. Ci rende orgogliosi portarli avanti -prosegue – per il bene della nostra splendida città. Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti alle tre apprezzatissime presentazioni. Continueremo a costruire insieme il futuro di Albenga, con lo stesso spirito di sempre.

“Vogliamo inoltre ricordare il prossimo appuntamento del 3 giugno alle ore 21.30, presso la cooperativa “Macchia verde”, serata in cui il Sindaco Riccardo Tomatis e l’Amministrazione incontreranno gli abitanti della frazione di Salea. Sarà un bel momento di confronto. La cittadinanza è invitata”, conclude Tomatis.