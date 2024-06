Albenga. Comizio di chiusura di campagna elettorale in piazza del Popolo per Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga e candidato per un secondo mandato.

Un incontro in piazza “tra la gente e per la gente volto a continuare quel dialogo che nei 5 anni di amministrazione ha sempre caratterizzato l’amministrazione Tomatis”.

Il sindaco dal palco si è rivolto a tutti i cittadini e le cittadine, ha voluto ricordare “le battaglie portate avanti insieme e i risultati ottenuti. Uno sguardo poi al futuro, ai progetti già avviati, a quelli da concludere e alle idee da portare avanti. Albenga continuerà a crescere grazie all’impegno, all’onestà, alla trasparenza e alla condivisione”.

“Siamo persone che amano Albenga e che hanno come unico interesse quello di vederla crescere e migliorare sempre più – afferma Riccardo Tomatis dal palco – non dobbiamo rispondere a interessi di partiti che impongono decisioni che non corrispondono al bene del territorio. Continuiamo questo percorso insieme”.

“E’ stata una campagna elettorale sicuramente difficile – ha aggiunto Tomatis ai microfoni di IVG.it – ma le campagne elettorali sono sempre un momento importante perché danno modo di incontrare i cittadini e realtà che magari, pur amministrando, non si aveva avuto occasione di vedere. Quindi sono momenti sempre molto, molto costruttivi. Magari si potesse continuare a fare la campagna elettorale per tutto il mandato”.

guarda tutte le foto 12



Riccardo Tomatis chiude la campagna elettorale in piazza del Popolo

E poi il classico appello al voto rivolto a tutti gli albenganesi: “Abbiamo amministrato per cinque anni con onestà, con serietà, con trasparenza, con capacità e competenza, non mettendo mai davanti agli interessi della comunità gli interessi personali. Credo che questo sia un grande merito. Albenga è cambiata e questo è sotto gli occhi di tutti: è migliorata tantissimo e non lo dico solo io, lo dicono i dati che abbiamo a disposizione. Bisogna continuare in questa direzione”.