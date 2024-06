Albenga 2024, sabato 1 giugno a Vadino “Un Gelato con Nicola” insieme al candidato sindaco Podio

Albenga. “Siamo sempre più vicini alla data del voto ed è fondamentale sfruttare al meglio il tempo a nostra disposizione per incontrare i cittadini albenganesi, ascoltarli e sensibilizzarli sull’importanza del voto del prossimo fine settimana”. Lo afferma Nicola Podio, candidato sindaco di Albenga per il centrodestra.

L’evento “Un Gelato con Nicola” si svolgerà presso la “Gelateria Kadò” in via Piave, ed è stato organizzato con la collaborazione di Moira Massari, candidata consigliere a sostegno di Nicola Podio nella lista di Forza Italia e già ospite del podcast “Albenga merita di più”.

“Girando per il territorio sto riscontrando un grande entusiasmo e un forte desiderio di cambiamento – sottolinea Podio -, sentimenti che nascono dalla stanchezza degli albenganesi nei confronti dell’amministrazione di centrosinistra, che per 10 anni non ha saputo sintonizzarsi con le vere necessità della città. E questo è un grave errore che da sindaco non intendo fare”.

Conclude l’architetto ingauno: “Uno dei miei obiettivi da sindaco è mantenere un contatto costante con le persone, e iniziative come quella di oggi, nella loro semplicità, rappresentano il mio modo di intendere questo ruolo così importante. Il mio ufficio formale sarà in Comune, ma nella realtà l’unico mio ufficio saranno le strade, i campi, le frazioni e i quartieri di Albenga. Solo così si può davvero comprendere e rispondere alle necessità dei cittadini”.