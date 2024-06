Albenga 2024, Riccardo Tomatis: “Valorizzazione di tradizioni punto fondamentale della nostra amministrazione”

Albenga. “Albenga è una città che trasuda di tradizioni enogastronomiche, culturali, storiche. La loro valorizzazione è stata e continuerà ad essere un punto fondamentale della nostra amministrazione”. Lo afferma, in una nota, Riccardo Tomatis, sindaco uscente e candidato per un secondo mandato.

“Possiamo, in questo senso, riportare tantissimi esempi. Il chiostro di San Bernardino a Vadino è stato messo al centro di tantissimi progetti come ‘Calici di stelle’ e lo renderemo un laboratorio enogastronomico attraverso l’allestimento di una cucina professionale. Il progetto De.Co. portato avanti dalla nostra squadra attraverso le sempre fruttuose collaborazioni con associazioni, operatori e cittadini sta contribuendo in modo significativo alla riscoperta di eccellenze enogastronomiche di fama internazionale e che solo il nostro territorio offre. Attraverso l’organizzazione di

eventi unici abbiamo creato un indotto turistico in costante crescita”.

“Per moltissime famiglie Albenga è diventata una meta dove vivere un’esperienza a 360° in ogni periodo dell’anno. La nostra, grazie all’impegno di tutti, è diventata una città da vivere, gustare e raccontare. Dobbiamo andarne orgogliosi e continuare su questa strada, tracciata dai percorsi del vino, del cibo, della cultura, della bellezza e della storia”.