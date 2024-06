Albenga 2024, questa sera la chiusura della campagna elettorale di Nicola Podio

Albenga. Questa sera, giovedì 6 giugno, all’Essaouira Club si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale di Nicola Podio, candidato sindaco del centrodestra albenganese.

“Sono davvero felice di poter condividere con la mia squadra e tutti i cittadini albenganesi questo momento di festa dopo un’intensa campagna elettorale – spiega Podio -. In questi mesi abbiamo ascoltato migliaia di cittadini e la voglia di cambiamento è enorme”.

L’appuntamento con la grande festa di chiusura della campagna elettorale del centrodestra ingauno è fissato per le 20.30 presso il noto locale albenganese di via Michelangelo Buonarroti: “Siamo di fronte ad un momento storico e irripetibile – aggiunge Nicola Podio -. La città è pronta a cambiare dopo 10 anni di amministrazioni di centrosinistra. Credo che siano i fatti, più delle parole, a qualificare le condizioni attuali di Albenga”.

“I problemi principali sono l’insicurezza e il grave degrado della città – conclude il candidato sindaco -, ma anche il forte distacco che si è venuto a creare tra il sindaco e gli albenganesi. Un distacco che ho avvertito nell’amarezza di numerosi albenganesi, che si sono sentiti abbandonati e ora vengono contattati dai rappresentanti del centrosinistra e del PD, alla ricerca di una nuova fiducia. Una fiducia che personalmente intendo guadagnarmi per dimostrare che questa città non solo merita di più, ma deve sprigionare il suo vero potenziale, superando un’esperienza amministrativa priva di visione, programmazione e capacità di affrontare le sfide necessarie per il rilancio della città”.

In occasione della festa di chiusura della campagna elettorale verrà offerto un aperitivo a buffet. L’ingresso è libero, tutti i cittadini albenganesi sono invitati a partecipare.